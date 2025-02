Instagram chce kvůli TikToku osamostatnit Reels, mezitím ale řešil sex

Úspěch čínské sociální sítě TikTok se snaží omezit konkurenti, v čele se společností Meta, vlastními službami, které ji napodobují. V rámci sítě Instagram tak vznikl před více než dvěma lety formát Reels, který měl nahradit možnost nahrávat na Instagram klasická videa.

Scénář je stejný jako na TikToku, i Reels umožňuje sdílet krátká videa orientovaná na výšku. Hlavní part ovšem hraje algoritmus, který se stará o nepřetržitý přísun doporučovaného obsahu, který vám síť sama vybírá.

Tento recept chce nyní Meta využít samostatně, když se chystá Reels vydat jako samostatnou aplikaci. Vyplývá to podle serveru The Information z vyjádření šéfa platformy, který to tento týden řekl zaměstnancům.

Firma cílí na to, že TikTok stále čelí hrozbě zákazu, který s příchodem Donalda Trumpa je odložen o 75 dní. I tak už jednou nabyl platnosti, ale v podstatě jen na několik desítek hodin.

Meta nyní sází na to, že pokud by se firmě ByteDance, která TikTok vlastní, nepodařilo naplnit požadavky americké administrativy a v podstatě americké aktivity nějakým způsobem alespoň částečně prodat, mohla by ji nahradit.

Chyba zaplavila účty problematickým obsahem

Zatímco firma plánuje, jak využít problémů TikToku, musela řešit jeden vlastní problém. Někteří uživatelé si totiž začali stěžovat, že jim právě ve zmíněných Reels firma doporučuje nevhodný obsah, který zobrazoval násilná a sexuální témata.

Podobná videa se přitom měla uživatelům zobrazovat i tehdy, když zapnuli kontrolu citlivého obsahu (Sensitive Content Control). Systémy sociálních médií jsou přitom zpravidla navrženy tak, aby vám zobrazovaly videa a další obsah podobný tomu, který obvykle sledujete, čtete, líbí se vám nebo na základě kterých komunikujete.

V tomto případě však Instagram zobrazil další problematická videa i těm, kteří s podobným obsahem neinteragovali, a někdy dokonce i poté, co si uživatel klikl na tlačítko, kterým označil, že ho toto video nezajímá.

Že to bylo chybné nastavení algoritmů, potvrdila omluva představitelů sítě, kterou zveřejnil portál CNBC.

„Opravujeme chybu, která způsobila, že někteří uživatelé viděli ve svém kanálu Instagram Reels obsah, který neměl být doporučován. Omlouváme se za chybu,“ uvedla společnost.