Možná už jste se s tím na Facebooku, Instagramu a dalších službách společnosti Meta setkali na přelomu měsíce také. Nejdříve se vám objeví znovu hláška o tom, zda chcete používat danou službu bez reklam a tím pádem platit předplatné v ceně necelých 5,99 eur měsíčně (zhruba 150 korun).
Když si vyberete používání zdarma s reklamami, zjistíte, že když procházíte Instagram nebo Facebookem, můžete narazit na nepřeskočitelné reklamní předěly, které na několik sekund pozastaví váš feed.
|
Facebook, Whatsapp a Instagram mohou mít placené prémiové funkce
Právě ony byly od loňského léta součástí podmínek pro uživatele, kteří se odhlásili z personalizovaných reklam, ale neplatili za měsíční předplatné společnosti Meta.
Předplatné je přitom dostupné jen v evropském regionu, kde musí Meta dodržovat regulační požadavky, a proto jsou zde tyto možnosti zobrazování reklam a používání produktů.