Meta se chytá spustit testovací provoz placených služeb. Podle serveru TechCrunch spustí firma během několika měsíců testování nových modelů předplatného napříč aplikacemi, včetně Instagramu, Facebooku a Whatsappu.
Spekuluje se, že tento krok je reakcí na vzrůstající náklady související s generativní umělou inteligencí, do níž nejen Meta investuje obrovské částky. A není to jen do čistého vývoje a provozu velkých jazykových modelů, ale i na nákup různých startupů, které se generativní AI zabývají.
Meta třeba nedávno utratila údajně dvě miliardy dolarů, aby získala společnost Manus, singapurského vývojáře agentů umělé inteligence založeného v Číně. Firma je nyní nabízí v rámci samostatného předplatného .
Právě tito agenti, kteří dokážou samostatně plánovat, provádět a dokončovat úkoly v souladu s pokyny, se mohou stát součástí nového předplatného spolu s aplikací pro generování videí Vibes, kterou firma uvedla v září jako součást nejnovější verze aplikace Meta AI.
Logicky tak předplatné bude cíleno především na běžné uživatele a bude odděleno od Meta Verified, placeného produktu, který společnost představila v roce 2023 a který poskytl tvůrcům obsahu značku ověřeného účtu s ochranou před napodobováním, přímou podporu 24 hodin denně, optimalizací vyhledávání, radamí pro obsah a podobně.
Přístup k základním službám platforem Facebook, Whatsapp a Instagram by měl zůstal zdarma.
Otázkou je, zda tento testovací provoz předplatného některých funkcí neskončí podobně jako jiný pokus z loňského roku, kdy Facebook testoval omezení počtu odkazů, které mohou někteří uživatelé sdílet zdarma. O něm se nyní také již nehovoří a patrně nebude rozšířen do reálného provozu.
Tehdy někteří uživatelé uváděli, že je služba informovala, že bez předplatného mohou sdílet pouze určitý počet odkazů v příspěvcích na Facebooku.