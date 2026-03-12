WhatsApp přichází s aplikací pro malé děti. Ochranu nechá na rodičích

  12:09
Ve středu společnost Meta rozšířila nabídku uživatelských účtů. Nově je mohou mít i děti do 13 let, ale s tím, že nad nimi budou mít kontrolu rodiče. Mělo by to zabránit největším excesům.
WhatsApp účet pro děti spravovaný rodičem | foto: WhatsApp

Že sociální a komunikační sítě nejsou pro děti zrovna nejbezpečnějším prostředím, se ví již dlouho. Jejich provozovatelé dávají najevo, že se s tím snaží bojovat, ale ne vždy se jim to daří. I proto řada zemí již přistoupila k zákazu jejich užívání do určitého věku nebo o tom uvažuje. Možná i proto společnost Meta přichází u WhatsAppu s novou verzí účtu, který budou moct spravovat rodiče dětí.

Firma uvádí, že tak činí na základě podnětů od rodin a odborníků. Novinka umožňuje využít nové ovládací prvky, které omezují používání WhatsAppu na posílání zpráv a volání.

„Nejdřív budou rodiče potřebovat telefon, který koupili pro člena své rodiny, a své vlastní zařízení, aby mohli účty propojit. Po založení pak tyto účty spravuje rodič nebo zákonný zástupce, který může rozhodovat o tom, kdo může daný účet kontaktovat a k jakým skupinám se účet může připojit. Kromě toho můžou rodiče kontrolovat žádosti o zprávy od neznámých kontaktů a spravovat nastavení soukromí účtu,“ vysvětluje firma.

WhatsApp ale stále garantuje to, že osobní zprávy jsou opatřené koncovým šifrováním, což znamená, že je nikdo, ani rodič nebo WhatsApp, nemůže číst.

Rodičovská kontrola také nabízí upozornění na aktivitu. K přístupu slouží PIN kód.

„Rodiče budou dostávat upozornění na důležité aktivity, třeba když jejich dítě dostane žádost o zprávu od neznámého kontaktu. Můžou si taky přizpůsobit upozornění, která dostávají ohledně jiných aktivit, například když dítě opustí skupinu,“ popisují tvůrci funkci.

Meta zároveň uvádí, že na těchto dětských účtech nebude přístupná umělá nabídka inteligence Meta AI, uzamčení chatu, sdílení polohy, zprávy s omezením na jedno zobrazení, automatické odstraňování zpráv v individuálních chatech, kanály, stav, zámek aplikace a připojená zařízení.

Spravovaným účtům se také nebudou zobrazovat reklamy.

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?

Lehký patrový motorák nedostal toaletu, ale to nebyl ten největší problém

Doppelstock-Schienenbus Baureihe 670

Když má motorový železniční vůz pouze dvě nápravy a přitom je patrový, není to zcela normální. A právě takový vznikl v devadesátých letech pro Německé dráhy, které ho značily řadou 670. O co více...

KVÍZ: Záludné otázky, které prověří vaše znalosti i schopnost nenechat se nachytat

ilustrační snímek

Vědomosti jsou jedna věc, ale někdy nestačí. Vyzkoušejte si náš kvíz s otázkami z různých oborů a se spoustou záludností.

Íránská fregata Dena šla ke dnu za pouhé tři minuty. Torpédo jí přerazilo kýl

Slavnostně vystrojená IRIS Dena

Fregata potopená torpédem odpáleném z ponorky. První vzdušné vítězství stíhačky F-35. Sestřel tří letounů F-15 spojenci. To jsou milníky nové války na Blízkém východě.

Spíše než velikost proslavila Hindenburg jeho zkáza. Vzlétl před 90 lety

Původně měl být stroj plněný heliem, to však vyráběly pouze Spojené státy a...

Počátek března před 90 lety vedle sebe staví dvě letecké legendy. Již jsme si připomněli první let stíhačky Spitfire. Jen den před ním – 4. března 1936 – se poprvé vznesla vzducholoď LZ-129...

Přesně před 45 lety se objevil předchůdce slavného „gumáka" Sinclair ZX81

Typická sestava spojená s počítačem ZX81

Bylo to 5. března 1981, kdy Clive Sinclare představil svůj nový domácí počítač nazvaný jednoduše ZX81. Byl to nástupce stroje z předchozího roku ZX80. Byl tak úspěšný, že se jej prodalo přibližně 1,5...

12. března 2026  12:09

Záchranář radí, jak si sestavit lékárničku nejen pro krizové situace

Lékárnička zhruba tak, jak ji popisuje příručka 72 hodin.

Lékárnička je bezesporu takovou součástí vybavení domácnosti, nad kterou lze jen těžko mávnout rukou s tím, že se mě to netýká. Jak tomu obyčejně bývá třeba v případě evakuačního zavazadla či...

12. března 2026

Anthropic proti vládě USA. Jak se AI firma rozhádala s Pentagonem

Ilustrační snímek

Firmy sídlící ve Spojených státech jsou na špičce vývoje generativní umělé inteligence. Jejich produkty využívají také státní orgány USA, a to i v řadě citlivých oblastí. A právě kvůli způsobu...

12. března 2026

Norové chtějí zvrátit enshittifikaci všeho. Mají mizivou šanci na úspěch

Ilustrační snímek

Zdá se vám, že se digitální služby zhoršují? Máte pravdu. Stejný dojem má daleko víc lidí.

11. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

KVÍZ: Záludné otázky, které prověří vaše znalosti i schopnost nenechat se nachytat

ilustrační snímek

Vědomosti jsou jedna věc, ale někdy nestačí. Vyzkoušejte si náš kvíz s otázkami z různých oborů a se spoustou záludností.

vydáno 11. března 2026

Íránská fregata Dena šla ke dnu za pouhé tři minuty. Torpédo jí přerazilo kýl

Slavnostně vystrojená IRIS Dena

Fregata potopená torpédem odpáleném z ponorky. První vzdušné vítězství stíhačky F-35. Sestřel tří letounů F-15 spojenci. To jsou milníky nové války na Blízkém východě.

10. března 2026

Polozapomenutý terč pro léčbu migrény může pomoci stovkám milionů pacientů

ilustrační snímek

Výzkum úporných bolestí hlavy se vrací o čtvrt století nazpět. Badatelé se začínají zajímat o signální molekulu, kterou už jednou studovali. Snahy o její léčebné využití však vedly do slepé uličky....

9. března 2026

Lehký patrový motorák nedostal toaletu, ale to nebyl ten největší problém

Doppelstock-Schienenbus Baureihe 670

Když má motorový železniční vůz pouze dvě nápravy a přitom je patrový, není to zcela normální. A právě takový vznikl v devadesátých letech pro Německé dráhy, které ho značily řadou 670. O co více...

9. března 2026

Moře vydalo jen pár úlomků. Osud 239 lidí z letu MH-370 zůstává záhadou

Modlíme se za vás, vzkazují Malajsijci pasažérům letu MH370 (21. března 2014)

Malajsijský Boeing 777 s 239 lidmi na palubě zmizel hodinu po startu z Kuala Lumpuru z obrazovek radarů. Místo cesty do Pekingu se vydal nad pustinu Indického oceánu. Dodnes se jej nepodařilo najít,...

8. března 2026

My jsme jej vidět nemohli, ale krvavý Měsíc ohromil miliony lidí

Měsíce viditelný poblíž Transamerica Pyramid v San Franciscu v okamžiku, kdy...

V úterý krátce po poledni středoevropského času byl Měsíc v úplňku a zároveň tento den vstoupil do stínu Země, a prošel tak úplným zatměním. Z našich zeměpisných délek jsme ho tak nemohli vidět, ale...

8. března 2026

Nedostatek garáží bránil podle novin před 100 lety rozvoji automobilismu

Svět se zbláznil. Pes vám může zatelefonovat, vy s ním koukat po fenách

