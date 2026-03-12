Že sociální a komunikační sítě nejsou pro děti zrovna nejbezpečnějším prostředím, se ví již dlouho. Jejich provozovatelé dávají najevo, že se s tím snaží bojovat, ale ne vždy se jim to daří. I proto řada zemí již přistoupila k zákazu jejich užívání do určitého věku nebo o tom uvažuje. Možná i proto společnost Meta přichází u WhatsAppu s novou verzí účtu, který budou moct spravovat rodiče dětí.
Firma uvádí, že tak činí na základě podnětů od rodin a odborníků. Novinka umožňuje využít nové ovládací prvky, které omezují používání WhatsAppu na posílání zpráv a volání.
„Nejdřív budou rodiče potřebovat telefon, který koupili pro člena své rodiny, a své vlastní zařízení, aby mohli účty propojit. Po založení pak tyto účty spravuje rodič nebo zákonný zástupce, který může rozhodovat o tom, kdo může daný účet kontaktovat a k jakým skupinám se účet může připojit. Kromě toho můžou rodiče kontrolovat žádosti o zprávy od neznámých kontaktů a spravovat nastavení soukromí účtu,“ vysvětluje firma.
WhatsApp ale stále garantuje to, že osobní zprávy jsou opatřené koncovým šifrováním, což znamená, že je nikdo, ani rodič nebo WhatsApp, nemůže číst.
Rodičovská kontrola také nabízí upozornění na aktivitu. K přístupu slouží PIN kód.
„Rodiče budou dostávat upozornění na důležité aktivity, třeba když jejich dítě dostane žádost o zprávu od neznámého kontaktu. Můžou si taky přizpůsobit upozornění, která dostávají ohledně jiných aktivit, například když dítě opustí skupinu,“ popisují tvůrci funkci.
Meta zároveň uvádí, že na těchto dětských účtech nebude přístupná umělá nabídka inteligence Meta AI, uzamčení chatu, sdílení polohy, zprávy s omezením na jedno zobrazení, automatické odstraňování zpráv v individuálních chatech, kanály, stav, zámek aplikace a připojená zařízení.
Spravovaným účtům se také nebudou zobrazovat reklamy.