Provozovatel Facebooku končí v USA s ověřovateli faktů a ruší některá omezení

Internetová společnost Meta Platforms ruší ve Spojených státech program ověřování faktů. Na svých sítích Facebook, Instagram a Threads zavede místo toho systém Community Notes, který bude podobný jako na sociální síti X miliardáře Elona Muska. Systém Community Notes umožní uživatelům platforem Mety upozorňovat na příspěvky, které mohou být zavádějící a ke kterým je potřeba dodat více souvislostí. Za to od roku 2016 zodpovídali nezávislí odborníci a organizace na kontrolu faktů v mnoha zemích a jazycích.

„Odborníci, stejně jako všichni ostatní, mají své vlastní předsudky a perspektivy. To se projevilo v rozhodnutích, která někteří učinili ohledně toho, jaká fakta ověřovat a jak ... Z programu, který měl informovat, se příliš často stal nástroj cenzury,“ uvedla Meta. Úsilí o správu obsahu napříč platformami podle Mety v průběhu let zesílilo „do té míry, že děláme příliš mnoho chyb, frustrujeme naše uživatele a příliš často se stavíme do cesty svobodnému vyjadřování, které jsme si předsevzali umožnit“.

Společnost uvedla, že Community Notes začne v nejbližších měsících postupně zavádět nejprve v USA. V průběhu roku se chystá model vylepšovat.

Po spuštění programu Community Notes nebude Meta rozhodovat o tom, které z těchto upozornění se zobrazí. Mají je psát a hodnotit pouze přispívající uživatelé a firma slibuje, že bude vyžadovat dohodu mezi lidmi s různými pohledy na věc, aby se zabránilo neobjektivnímu hodnocení.

„Máme v úmyslu transparentně informovat o tom, jak různé úhly pohledu ovlivňují poznámky zobrazované v našich aplikacích, a pracujeme na správném způsobu sdílení těchto informací,“ popisuje svůj pohled Meta.

Bude zajímavé sledovat, jak se firma popasuje s různými boty a AI profily, které chce firma na svých sítích podporovat, jak se nedávno vyjádřil pro Financial Times viceprezident společnosti Meta Connor Hayes.

Meta se také chystá odstranit omezení ohledně témat, jako je přistěhovalectví a genderová problematika. Týmy pro důvěru, bezpečnost a moderování obsahu se přesunou z Kalifornie, což je tradičně stát se silným zastoupením podporovatelů Demokratické strany, do Texasu, kde lidé naopak tradičně volí republikány.

„Budeme spolupracovat s prezidentem Trumpem, abychom zatlačili na vlády po celém světě, které jdou po amerických společnostech a prosazují větší cenzuru,“ řekl šéf Mety Mark Zuckerberg. Jeho společnost už poslala inauguračnímu fondu znovu zvoleného prezidenta Trumpa milion dolarů (asi 24 milionů Kč).

