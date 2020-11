Messenger a Instagram dostávají funkci, která umožní mizení příspěvků

Jen dočasné zveřejnění příspěvků, které se po určité době automaticky smažou, bylo jednou z hlavních konkurenčních zbraní sociální sítě Snapchat. Funkce zaujala i provozovatele dalších sociálních sítí, a tak se v různých obměnách objevila i na nich. Není se co divit, právě podobnými funkcemi se tyto sítě snaží nalákat mladší populaci, pro kterou jsou příliš tradiční.

Před nedávnem v rámci Whatsappu oznámili, že síť brzy nabídne možnost, která uživateli umožní nastavit automatické smazání zprávy po sedmi dnech. Nyní jdou Instagram a Messenger ještě dále.

V rámci nově přestaveného systému Vanish Mode si může uživatel například veřejně postěžovat, že se mu něco nepovedlo, nebo nevypadá zrovna k světu bez toho, aby se mu někdo později smál. Tyto příspěvky, třeba i s fotografiemi se totiž automaticky smažou po uzavření chatu, kde se rozhodl tyto problémy probírat. Již nyní Instagram umožňuje nechat mazat videa a fotografie, která viděla v konverzaci druhá strana.

Podle vyjádření Facebooku je zatím možné službu využít jen v chatu jeden na jednoho. Zároveň se při vstupu do tohoto „mizejícího módu“ zapne i funkce, která upozorní, že si chatující na druhé straně pořídil screenshot této konverzace. Samozřejmě to platí jen v případě, že se snímek pořizuje v rámci stejného telefonu.



Stačí přejet prstem

Zapnutí nové funkce je poměrně jednoduché. Přejetím prstu nahoru po obrazovce se vlákno konverzace přepne do režimu Vanish Mode. Druhá strana s tím musí souhlasit. Ve výsledku budou zprávy smazané v okamžiku, kdy opustí jejich odesílatel chat a druhá strana si je již přečetla.

„Nyní můžete posílat memy, GIF, nálepky nebo reakce, abyste se podělili o to, co si opravdu myslíte, když nemůžete najít slova, nebo prostě se svými přáteli dělat hlouposti, aniž by to zůstalo v historii chatu,“ popisuje firma použití chatu.

Pokud uživatel použil funkci poprvé, zobrazí se mu nejdříve stránka, která vysvětluje, co může od tohoto nastavení čekat. Tam se uživatel podle serveru Gizmodo dozví, že může v rámci standardních pravidel zprávu nahlásit v případě potřeby až celou hodinu poté, co zmizí.

„Režim Vanish je nyní k dispozici pro Messenger v USA a několika dalších zemích a brzy se objeví na dalších místech. Režim Vanish na Instagramu brzy přijde do USA a dalších zemí, až bude dokončen přechod na nové prostředí Messengeru,“ popisuje plán nasazení této funkce Facebook. Někteří uživatelé si jej již mohli vyzkoušet v rámci testů, které Facebook využívá při zkoušení nových funkcí.