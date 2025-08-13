Je laik schopen rozpoznat na internetu pravdu od lži? Jak nás mohou tyto nové technologie ohrozit? A nahradí tzv. avataři skutečné lidi?
Co jsou vlastně tzv. deepfake videa?
Deepfake technologie umožňují vytváření falešného digitálního obsahu, včetně obrázků, audia a videí. Pomocí algoritmů strojového učení a umělé inteligence je možné realisticky nahradit tváře, hlas a pohyby v již existujících videích, fotografiích anebo zvukových nahrávkách. Ještě před rokem se upravovala primárně mimika obličeje a řeč jednotlivých aktérů tak, aby video nakonec vypadalo tak, že daná osoba říká nebo dělá něco, co ve skutečnosti neřekla ani neudělala. Dnes nicméně již není potřeba upravovat existující videa, protože jsme schopni vytvořit zcela nová videa jen na základě textového popisu.
Po nějaké době se chatbotu svěřil se svým plánem na spáchání sebevraždy. Chatbot jej přesvědčil o tom, že po smrti spolu mohou trávit veškerý čas, a namísto prevence či přivolání pomoci jej k sebevraždě nabádal.