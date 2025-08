Společnosti Meta se daří, zvyšuje své zisky, a tak se není co divit, když si může dovolit velké plány. Ostatně není to poprvé, co Mark Zuckerberg, její šéf, ukazuje svůj pohled na budoucí vývoj. Z pohledu překotného vývoje technologií se to může zdát dávno, co se zamiloval do virutálního vesmíru Metaverse a představoval si, jak v něm budou lidé trávit část svého života. Přišlo však zklamání a ztráty. I když tuto myšlenku stále neopustil, nyní mluví s podobným nadšením o AI, především o tom, jak se systémy dokážou sami zdokonalovat a co to může znamenat.

Minulý týden zveřejnil blogový příspěvek, kde se rozepsal o své představě.

„V posledních několika měsících jsme začali pozorovat, jak se naše systémy umělé inteligence samy zdokonalují. Zlepšení je zatím pomalé, ale nepopiratelné. Vývoj superinteligence je nyní na dohled,“ uvádí bez dalších podrobností Zuckerberg. Ale hned přichází s řečnickou otázkou, na co to, co nazývá superinteligencí, vůbec lidstvo využije.

„Jsem velmi optimistický, že superinteligence pomůže lidstvu zrychlit tempo pokroku. Ale možná ještě důležitější je, že superinteligence má potenciál zahájit novou éru osobního posílení, kdy budou mít lidé větší možnost zlepšovat svět směrem, který si sami zvolí,“ pokračuje šéf společnosti Meta.

A v právě zaměření na konkrétního člověka a jeho potřeby vidí Mark Zuckerberg jako jeden z největších přínosů nové „superinteligence“.

„Každý bude mít k dispozici osobní superinteligenci, která mu pomůže dosáhnout jeho cílů, vytvořit to, co chce vidět ve světě, zažít jakékoli dobrodružství, být lepším přítelem pro ty, na kterých mu záleží, a stát se člověkem, kterým chce být,“ popisuje dále svou představu.

A zároveň se vymezuje proti konkurenci, o níž tvrdí, že AI směřují k automatizaci veškeré hodnotné práce s tím, že se pak lidé mají žít z výnosů její práce.

Firma nyní do vývoje umělé inteligence investuje vysoké částky, podobně jako konkurence. Také ji zkouší nasadit do řady svých projektů, ale obecně není jasné, jak daleko ve vývoji jazykových modelů nyní je.

Meta navíc neustále posiluje svůj tým, který se vývojem umělé inteligence zabývá. Jedním z posledních známých případů je přetažení dvou důležitých vývojářů ze společnosti Apple – Marka Leeho a Toma Guntera – do týmu Superintelligence Labs. Následují tak podle agentury Bloomberg jiného odborníka za Applu Ruominga Panga, jenž byl šéfem týmu Apple Foundation Models a měl zodpovědnost za pokročilé funkce AI.

A není to jen Apple, firma se snaží sehnat odborníky i u dalších společností. Nedávno se pochlubil jeden z nových vývojářů společnosti OpenaAI, že mu přišla velice zajímavá nabídka od Mety prakticky několik hodin poté, co zveřejnil, že mu práci nabídla právě OpenaAI. Sám přitom před tím pro Metu pracoval. Zároveň hovoří o tom, že Meta nemá tak pokročilou AI, a proto u OpenAI zůstal.

„Nemyslím si, že by v současné době vedli v oblasti umělé inteligence, i když přijali mnoho významných zaměstnanců. Po více než pěti letech práce v Meta prostě nejsem příliš optimistický,“ uvedl pro server Business Insider 35letý inženýr Yangshun Tay.

Obecně tak není jisté, zda tento zběsilý nábor Mety probíhá kvůli posílení týmu, nebo spíše proto, aby firma dohnala konkurenci. Pak by se ve výsledku mohlo zdát, že toto spíše obecnější pojednání od šéfa společnosti má být jakýmsi uklidněním pro investory.