Proč jste se kdysi ze Silicon Valley v Kalifornii, kde chce pracovat každý programátor, přestěhoval do Prahy?
Měli jsme s manželkou jediný důvod: narodila se nám dcera. Když se vám narodí dítě, začnete se na věci dívat jinak. Nechtěli jsme, aby naše děti znaly jen mámu a tátu, chtěli jsme, aby věděly, že jsou součástí větší rodiny, za kterou jsme však z Ameriky létali maximálně jednou ročně. To byla hlavní motivace vrátit se do Evropy.
V Americe jste měl zajímavé zaměstnání, vyvíjel jste software pro velké firmy.
Ano. Pracoval jsem ve společnosti SAP a měl jsem na starosti software a vývojové projekty pro firmy z leteckého a vojenského průmyslu. Měl jsem za klienty výrobce stíhaček Lockheed Martin, Northrop Grumman či leteckou společnost Delta Air Lines.
Panuje tam velmi přátelská atmosféra. Je jedno, jestli člověk přišel před rokem nebo včera, všichni jsou na tom stejně, všichni mají cizí přízvuk.