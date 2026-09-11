Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Budova bez oken, doprovod na toaletu. Čech o práci pro americkou armádu

Jiří Kratochvíl
  13:00
Premium

Martin Ondáš vyvíjel software pro americkou armádu, výrobce letadel i NASA. | foto: Archiv Martina Ondáše

Martin Ondáš vyvíjel software pro americkou armádu, výrobce letadel i NASA. Roky žil a pracoval v Silicon Valley, přesto se nakonec usadil v Praze. Jeho životní i pracovní cesta nabízí strhující příběh. Rozhovor vznikl pro magazín Víkend DNES.

Proč jste se kdysi ze Silicon Valley v Kalifornii, kde chce pracovat každý programátor, přestěhoval do Prahy?
Měli jsme s manželkou jediný důvod: narodila se nám dcera. Když se vám narodí dítě, začnete se na věci dívat jinak. Nechtěli jsme, aby naše děti znaly jen mámu a tátu, chtěli jsme, aby věděly, že jsou součástí větší rodiny, za kterou jsme však z Ameriky létali maximálně jednou ročně. To byla hlavní motivace vrátit se do Evropy.

V Americe jste měl zajímavé zaměstnání, vyvíjel jste software pro velké firmy.
Ano. Pracoval jsem ve společnosti SAP a měl jsem na starosti software a vývojové projekty pro firmy z leteckého a vojenského průmyslu. Měl jsem za klienty výrobce stíhaček Lockheed Martin, Northrop Grumman či leteckou společnost Delta Air Lines.

Panuje tam velmi přátelská atmosféra. Je jedno, jestli člověk přišel před rokem nebo včera, všichni jsou na tom stejně, všichni mají cizí přízvuk.

Martin Ondášo práci v Silicon Valley

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pokochejte se Prahou za diktatury komunistů. Od stalinismu až po poslední obušky

Praha, 1965

Podívejme se na bohatý soubor výjevů z Prahy z let padesátých až osmdesátých. Uvidíme místa, která již ve skutečnosti neuvidíme, ale i místa, která se prakticky nezměnila, nepočítáme-li tehdejší...

KVÍZ: Jednoduchý železniční test „pade na pade“. Vyhrajte vouchery ČD

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

V tomto kvízu je úkolem poznat lokomotivy podle jejich známých přezdívek. Aby byl kvíz jednoduchý pro každého, je u každé otázky na výběr pouze ze dvou odpovědí.A tak i ten, kdo určitou lokomotivu...

Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle

Severní pól

V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...

Kartáček s kamerou a vodním dělem. Novinka Dysonu má zkrátit otravnou hygienu

Dyson CameraJet

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Může se stát, že vám zubní kartáček vybavený kamerou, stroboskopickým světlem, vodním dělem a výkonným procesorem zpracovávající obraz a obsluhující čerpadlo přijde jako „overkill“. Přesto právě...

Před 100 lety prorazili nejdelší tunel v Československu, šest dělníků zemřelo

Stavba tunelu Milana Rastislava Štefánika pod Poľanou

V září 1926 se dělníci pracující na nové železniční trati mezi Veselím nad Moravou a Novým Mestem nad Váhom setkali pod horou Polana. Proražen byl tehdy nejdelší železniční tunel v Československu,...

Budova bez oken, doprovod na toaletu. Čech o práci pro americkou armádu

Premium
Martin Ondáš vyvíjel software pro americkou armádu, výrobce letadel i NASA.

Martin Ondáš vyvíjel software pro americkou armádu, výrobce letadel i NASA. Roky žil a pracoval v Silicon Valley, přesto se nakonec usadil v Praze. Jeho životní i pracovní cesta nabízí strhující...

11. září 2026

Pravděpodobnost objevu temné hmoty vychází 2,6 sigma. Zatím je to moc málo

Takhle vypadá Mléčná dráha – galaxie obsahující naši Sluneční soustavu. „Jen v...

Detektory obklopující podzemní nádrž s tekutým xenonem zaznamenaly neobvyklý signál. Mohl by pocházet od částic, které fyzikové v nějaké formě hledají už skoro 150 let. Na místě je však opatrnost.

11. září 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Vědci zakopali dva tisíce kusů spodního prádla. Dostali Ig Nobelovu cenu 2026

Zakopali dva tisíce pánských slipů a dojili šváby. Letošní Ig Nobelovy ceny vás...

Zakopat na zahradě spodní prádlo, podojit švába nebo vyrobit trysku 3D tiskárny z mrtvého komára. Zní to jako seznam úkolů ze špatného večírku, ale ve skutečnosti jde o seriózní výzkumy. Prestižní Ig...

11. září 2026

Sedm hodin letu nikam. Jak před 20 lety létal A380 s prvními cestujícími

A380 na letišti v Toulouse před letem, který měl v pondělí 4. září 2006 v 9:58...

Minulý týden oslavil největší dopravní letoun světa Airbus A380 dvacet let od prvního letu s cestujícími. „Pokusnými králíky“ byli zaměstnanci společnosti, které mezi zájemci vybral los.

11. září 2026

Dědictví Windows 95 aneb proč i po 31 letech ovládáme počítače stejně

Ilustrační foto - Windows 95

Když v létě roku 1995 uvedl Microsoft na trh Windows 95, nevydal pouze nový softwarový produkt, vytvořil standard, který přepsal pravidla interakce člověka s počítačem. Přestože současné PC...

11. září 2026

Apple překvapil, jedna z novinek má výrazně nižší cenu než předchůdce

Apple AirPods 5

Bylo to trochu, jako když se těšíte na nový film, ale předtím ještě musíte zhlédnout dva trailery. Napjaté čekání na iPhone Duo během tiskové konference oddalovalo představení nových hodinek Apple...

10. září 2026

Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle

Severní pól

V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...

10. září 2026

Srážka dvou letadel nad Záhřebem. Co před 50 lety způsobilo tragédii

Vizualizace srážky. Je neuvěřitelné, že se do tak velkého prostoru dvě letadla...

Před 50 lety se nad Záhřebem odehrála tragická srážka dvou dopravních letadel, která má dodnes své místo v historii letectví s důležitým přesahem do současnosti. Rozsáhlý článek, který pro Technet...

10. září 2026

Pokochejte se Prahou za diktatury komunistů. Od stalinismu až po poslední obušky

Praha, 1965

Podívejme se na bohatý soubor výjevů z Prahy z let padesátých až osmdesátých. Uvidíme místa, která již ve skutečnosti neuvidíme, ale i místa, která se prakticky nezměnila, nepočítáme-li tehdejší...

10. září 2026

Stále záhadný Jupiter. Kolik toho ještě nevíme o největší planetě naší sluneční soustavy?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Dr. Steve Levin, odborník podílející se na projektu Juno, na sondě k Jupiteru vyslané NASA roku 2011, prohlásil, že jeho snahou je „přinutit teoretiky, aby všechno vyhodili oknem a začali nanovo“. Na...

9. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Mysleli si, že to vzdám.“ Jak se připravuje let ultralightem na severní pól

Těsně před odletem na severní pól

Než český pilot Jiří Pruša – jako první člověk na světě – odstartoval a doletěl bez mezipřistání ze Špicberských ostrovů k severnímu pólu v ultralehkém letadle, musel rok a půl řešit něco, k čemu...

9. září 2026

OLED displeje z tiskárny zlevní monitory i televize. Viděli jsme první kusy

InkJet OLED

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) O tom, že se OLED displeje budou vyrábět metodou tisku, se hovoří roky, ale z různých technologických důvodů k tomu nikdy nedošlo. Až nyní s tím přichází výrobce panelů CSOT, patřící pod společnost...

9. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×