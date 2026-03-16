Google začal ve Spojených státech některým uživatelům zapínat novou verzi své aplikace Mapy. Změna je vidět na první pohled, protože takhle výraznou úpravu designu firma nepředstavila dlouhé roky.
Prostorové 3D zobrazení ukazuje budovy, mosty, nadjezdy a další terén a jeho profil. Firma uvádí, že v případě potřeby mapy zvýrazní důležité podrobnosti o silnici, jako jsou jízdní pruhy, přechody pro chodce, semafory a značky „Stop“.
Celou změnu firma označuje jako Immersive Navigation. Google k jejímu vzniku využil své modely AI Gemini, které analyzují aktuální snímky ze Street View a letecké fotografie. Výsledkem pak je nový prostorový vjem, který obsahuje objekty podél trasy a také orientační body a zobrazení středových pruhů. To vše v kombinaci s širším pohledem na trasu, chytrými zoomy u komplikovanějších míst.
Mapy nově mají nabídnout doporučení, kde zaparkovat, a když se přiblížíte, tak zvýrazní vchod do budovy, jejíž adresu jste zadali.
Pokud si vzpomínáte, před třemi roky se do Česka rozšířila funkce Immersive View, která za pomoci leteckých snímků a pozemních záběrů vytvářela trojrozměrný model nasnímané oblasti. Google už tehdy nebyl jediný, kdo poskytoval virtuální 3D modely různých míst. Trojrozměrný pohled nabízí například i Mapy.cz. Praha má zase svou 3D mapu, kterou vytvořil Institut plánování a rozvoje Prahy.
Google v Česku spouští digitální model různých míst. Ukáže je i s počasím
Nyní by se tak 3D svět měl dostat prakticky do většiny oblastí světa.
Zeptejte se AI
Nejen v USA, ale také v Indii spouští postupně Google další novou funkci označovanou jako Ask Maps.
„Nyní se můžete zeptat na věci jako: „Můj telefon umírá – kde ho mohu nabít, aniž bych musel čekat v dlouhé řadě na kávu?“ nebo „Existuje veřejný tenisový kurt s rozsvícenými světly, na kterém si dnes večer můžu zahrát?“ Dříve nalezení těchto informací znamenalo spoustu hledání a procházení recenzí. Nyní však můžete jednoduše klepnout na tlačítko „Zeptat se mapy“ a získat své otázky zodpovězené konverzačně, s přizpůsobenou mapou, která vám pomůže vizualizovat vaše možnosti,“ popisují novou funkci zástupci Googlu.
Napojení na Google Gemini umožňuje personalizovat odpovědi, takže by měly být optimalizované pro daného uživatele. Funkce Ask Maps by měla nabídnout i rezervaci restaurací, ukládání míst do seznamu a i případné sdílení s přáteli.
Kdy se dočkáme obou novinek v Česku, zatím není známo.