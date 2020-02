Aplikace poradí, kam s tříděným odpadem, nebo co dělat se stavebnicí LEGO

NetGuard umí řídit připojení instalovaných aplikací k internetu přes Wi-Fi a mobilní síť.

NetGuard

Mobilní operační systém Android neobsahuje ve své výbavě firewall, který by umožňoval řídit síťový provoz jednotlivých aplikací. Pomůže vám bezplatně použitelná aplikace NetGuard, ve které je možné snadno nastavit, které aplikace mohou přistupovat k internetu. Zároveň lze také určit, zdali může daná aplikace používat připojení přes wi-fi a/nebo mobilní internet. V detailním nastavení lze omezit i přístup na konkrétní webové adresy.

Dostupnost: Android.

LEGO Life je sociální síť pro fanoušky oblíbené stavebnice.

LEGO Life

Po jednoduchém vytvoření uživatelského účtu můžete v aplikaci LEGO Life publikovat a sdílet svoje výtvory ze stavebnice LEGO a naopak si prohlížet, lajkovat a prostřednictvím smajlíků komentovat snímky ostatních uživatelů. V zájmu ochrany soukromí uživatelů, kterými jsou často děti, je v aplikaci LEGO Life zakázáno publikování fotek lidí a také není možné přidávat k fotkám stavebnic textové komentáře.

Dostupnost: Android, iPad.

Aplikace Kam s ním? vám poradí, jak naložit s různými druhy odpadů.

Kam s ním?

V aplikaci Kam s ním? najdete mapu s neustále přibývajícími stanovišti kontejnerů na tříděný odpad, sběrných dvorů a dalších míst, kam je možné odvézt různé druhy tříděného odpadu. Kromě adres jsou k dispozici také otevírací doby a kontaktní informace provozoven a celkem mapa obsahuje mnoho tisíc míst po celé České republice.

Dostupnost: Android.

Mapy od Googlu slaví 15 let nejen novým logem.

Mapy Google

Mapová aplikace Mapy Google nás provází na cestách už 15 let a Google jí letos k narozeninám nadělil nejen nové logo, ale také mírný redesign uživatelského rozhraní. Změnilo se spodní menu, stejně jako hlavní nabídka aplikace, ale tyto novinky se budou v zařízeních uživatelů projevovat postupně. Na anonymní režim map, o kterém se delší dobu diskutuje, se zatím nedostalo. Více o výročí a novinkách v tomto článku.

Dostupnost: Android, iPad.

lužba GeForce NOW již není na pořadník, používat ji může každý.

GeForce NOW

Prostřednictvím aplikace GeForce NOW lze využívat stejnojmennou herní streamovací službu, provozovanou společností Nvidia. Výhodou je, že pro spuštění nejnovějších herních titulů není potřeba žádný výkonný herní hardware, ale vystačíte si jen s aplikací GeForce NOW a připojením k internetu. GeForce NOW lze propojit s uživatelskými účty služeb Steam, Uplay atd. a neomezené hraní přijde aktuálně na necelých 140 korun měsíčně. Více jsme o nové službě psali zde.

Dostupnost: Android.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.