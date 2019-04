Ohlídejte si děti na internetu. Pomůže správný software

Při hledání programu pro rodičovskou kontrolu, tedy možnosti mít pod kontrolou děti či další členy domácnosti, byste měli vzít v úvahu specifické potřeby své rodiny. Pornografie, kyberšikana, vulgární výrazy, hry a aplikace, u kterých by děti neměly trávit svůj čas, to jsou jen některé nástrahy internetu, které na ně čekají. Chraňte svou rodinu.

Pokusů ochránit děti na internetu před nežádoucím obsahem bylo už mnoho. Všechen potenciálně nebezpečný obsah zcela odfiltrovat nelze, ale lze ho alespoň omezit. Pamatujte, že pokud je dítě v IT znalejší než vy, vždy si nějakou cestu, jak restrikce obejít, najde. Ztížit cestu na internet, používat vybrané služby či programy, pomohou tyto programy. Zavolat na pomoc lze však i bezpečnostní balíky typu (AVG, Eset, McAfee, Trend Micro apod.) anebo specializované programy třetích stran.

Už ve Windows 7 se poprvé objevila funkce Rodičovská kontrola. Systém od Microsoftu je v základu vybaven možností, jak nastavit a kontrolovat využívání Windows dětmi. Umožní sledovat, co přesně děti na počítači dělají. Následně lze zvolit, a to i vzdáleně pomocí cloudu, limity používání počítače. Zasílá i reporty, co přesně děti na PC dělají, a tak je máte pod kontrolou. Funkci ve Windows 7 a 8 spustíte tak, že kliknete na Start -> Ovládací panely a na Rodičovská kontrola. Ve Windows 10 ji najdete v Centru zabezpečení (klikněte na Start a zadejte centrum zabezpečení).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: již instalováno

Oceňovaný software od dodavatele nejlepších programů pro zabezpečení PC. Blokuje nejen nevhodné webové stránky, ale pomáhá získat přehled o zájmech dětí na internetu. Skládá se ze dvou částí: klientské aplikace a webové aplikace. Klientská část se nainstaluje na počítač, nastaví a vyberou účty uživatelů (dětí) ke sledování. Přitom dojde ke zřízení účtů na webu Symanteku, kde přes webové rozhraní dochází k obsluze, konfiguraci a sledování aplikace na dálku v reálném čase.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,4 MB).

Blokovat cokoliv na internetu podle nastavených restrikcí a zamezit tak například dětem v přístupu na pochybné stránky je pro tento program hračkou. Poradí si i se sociálními sítěmi, omezením používání her (vč. on-line) a umí toho mnohem více. Zaznamenává například i přijaté a odeslané e-maily, rozhovory na Facebooku atd. Vše se ovládá z webového rozhraní.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Umožňuje nastavit denní a týdenní limity pro uživatelem zvolené aplikace, které odpovídají určitým klíčovým slovům v názvu. Například lze vytvořit pravidlo pro omezení Facebooku na 30 minut denně. Vytvořit lze také pravidla výjimek pro konkrétní klíčová slova (např. vzdělávací webové stránky). Aplikace navíc může pořizovat screenshoty obrazovek a zaznamenávat stisky kláves a uložit je do protokolu nebo je odesílat e-mailem.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Kompletní sada nástrojů pro rodičovskou kontrolu, která chrání děti před tím nejhorším, co internet nabízí. Zdarma dostupná verze obsahuje základní informace, které umožňují nastavit pravidla a časové plány používání PC, blokovat pornografii a další nevhodný obsah. Placená přidává sledování SMS, funkce sociálních médií a kontrolu aplikací. Ale i bezplatná verze je jednou z nejkomplexnějších aplikací pro rodičovskou kontrolu.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,3 MB).

Cisco FamilyShield je bezplatná služba od OpenDNS. Nástroj pro rodičovskou kontrolu automaticky blokuje domény, které OpenDNS označil za nevhodné (warez, porno, atd.). Velkým plusem tohoto programu je, že může fungovat rovnou na routeru, a tak rovnou už na vstupu internetu do domácnosti odfiltrovávat veškerý nevhodný obsah – tím pádem se tedy nezobrazí ani na připojených smartphonech či tabletech a dalších zařízeních.

Informace o programu Operační systém: router, Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE (pouze se změní DNS záznam)

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 KB).

Pomůže filtrovat obsah internetu a zároveň funguje jako rodičovská kontrola. Umožní kontrolovat aktivity uživatelů a omezit přístup k vybraným programům či zadaným internetovým stránkám podle plánu. Rozhodnout lze i které programy mají mít přístup k internetu. Samozřejmě podává podrobné statistiky. K dispozici je i síťová verze.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,8 MB).

Slouží k monitorování digitálních aktivit dětí. Rodiče je mohou vzdáleně sledovat online pomocí webového rozhraní (nastavení probíhá také ve webovém prohlížeči). Běží skrytě na pozadí systému a udržuje informace o všech navštívených internetových stránkách a spuštěných programech. Nastavit lze i denní doby použití PC (celkový počet hodin, kdy nejdříve nebo naopak nejpozději smí být PC používán). Mezi další vlastnosti patří možnost pořizovat záznamy obrazovky, ukládat informace o aktivitách, omezení vybraných funkcí, zasílání informací o aktivitě atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (429 KB).

Monitoruje většinu aktivit na počítači, a to nejen jaké aplikace jsou spuštěny, ale také například jaké CD a DVD bylo v mechanice puštěno. Dále zaznamenává přihlášení/odhlášení uživatele, spuštění/hibernace/probuzení/ukončení, zvládá zaznamenat použité klávesy, pořizovat screenshoty, procesy atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (12,5 MB).