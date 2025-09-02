Konec Windows 10 se blíží. Jak přejít na Windows 11?

Pozor, už jen měsíc a půl a stále velmi rozšířený operační systém Windows 10 přijde definitivně o podporu. Kdo to nebude řešit, může poměrně brzy narazit na velké bezpečnostní problémy.
foto: T.S.BOHEMIA

Víte, jakou verzi Windows máte ve svém počítači nebo notebooku? Otevřete si uživatelský panel, klikněte na položku Nastavení, zvolte Systém a následně možnost O systému. Pokud vidíte, že váš počítač či notebook běží na Windows 10, máte poslední měsíc a půl na řešení problému, který nastane 14. října, jak upozorňuje významný dodavatel IT produktů T.S.BOHEMIA.

Můžete to ignorovat, nebo se chovat racionálně

Toho dne totiž Microsoft přestane podporovat Windows 10, přesněji přestane pro ně vydávat bezpečnostní aktualizace a záplaty. Pokud v počítači Windows 10 máte, nabízí se tři řešení: prvním je věc ignorovat, nechat všechno, jak je, a doufat, že se nic nestane. A když ano, můžete si pak postěžovat jen sami na sebe. Druhým řešením je přechod na aktuální Windows 11. Takový přechod však musí váš počítač či notebook podporovat, což si lze ověřit pomocí nástroje Microsoft PC Health Check.

Poslední možností je pak pořídit si nový počítač. Ale než se dostaneme k možnostem, které současný trh nabízí, připomeneme jednu zásadní věc, která platí vždy a za všech okolností, a to je zálohovat, zálohovat a zálohovat. Takže ať už zůstanete u Windows 10, případně budete na současném přístroji přecházet na Windows 11, anebo si zakoupíte zcela nový stroj, vždy nejprve zazálohujte veškerá osobní data. Externí disky jsou dnes levné a snadno dostupné.

Nový přístroj, ale jaký?

Nechcete riskovat a u Windows 10 nezůstanete? Neumožňuje-li váš současný počítač přechod na Windows 11, moc dalších možností, než je pořízení nového přístroje, vám nezbývá. Nabídka na trhu je velká, proto přichází otázka, co zvolit. Prakticky můžete vybírat ze dvou operačních systémů. Zmíněných Windows 11, případně pak můžete přejít na produkty značky Apple. Pokud zůstanete u Windows, budete mít na výběr z obrovského množství nových počítačů a notebooků.

Konec Windows 10 se blíží. Jak přejít na Windows 11?

Chcete-li to nejnovější, nejmodernější a nejvýkonnější, co trh nabízí, vybírejte z přístrojů, které nesou logo Copilot+ PC. Copilot je umělá inteligence Microsoftu, kterou můžete přes prohlížeč či aplikaci využívat kdykoliv a kdekoliv. Certifikace Copilot+ PC však nabízí mnohem víc. Takové logo totiž nesou počítače či notebooky, které jsou vybavené NPU čipem, který je určen speciálně pro umělou inteligenci. Ne nadarmo se u přístrojů s tímto logem setkáte se sloganem: Nejrychlejší a nejinteligentnější Windows PC všech dob.

Počítače Copilot+ PC jsou cenově dostupné

Pokud se už nyní obáváte, že logo Copilot+ PC najdete jen u drahých přístrojů, hoďte tyto obavy za hlavu. Například v nabídce T.S.BOHEMIA jsou desítky modelů notebooků v rámci nižší střední a střední třídy, jejichž ceny začínají na částkách pod 20 000 korun. Ano, Copilot+ PC certifikát zatím nenajdeme u nejlevnějších počítačů a notebooků. Důvodem jsou minimální požadavky na hardware. To například u hlavního procesoru znamená čipy Snapdragon® X Series, AMD Ryzen™ AI 300 Series a Intel® Core™ Ultra 200V Series. Právě tyto čipy mají integrovaný výkonný čip NPU, tedy Neurální procesor.

Konec Windows 10 se blíží. Jak přejít na Windows 11?

O výkon počítače s logem Copilot+ PC se tak v žádném případě obávat nemusíte, naopak se můžete těšit na nové vlastnosti, které vám usnadní práci i zábavu. Ani to však není vše. Předností je i velká efektivita procesorů, běžná doba výkonu na jedno nabití baterie se tak u notebooků pohybuje až okolo 20 hodin. To je skoro celý den bez zásuvky, což je až neuvěřitelné. Významné je i zvýšení bezpečnosti, které je postavené na hardwarovém zabezpečení. Nad přístrojem bdí bezpečnostní procesor Microsoft Pluton.

Mnoho pomocníků a další budou přibývat

Stává se vám, že se potřebujete vrátit k nějakému webu, videu, či receptu, ale nevíte, jak ho znovu najít? Copilot+ PC nabízí funkci Recall, která vám s nápovědou pomůže najít vše, co jste sledovali nebo co jste měli rozpracované. Nelíbí se se vám text, který jste vytvořili? Stačí ho označit a umělá inteligence ho přepíše. Další inovací je vylepšené vyhledávání v rámci počítače nebo notebooku, takže teď už najdete opravdu všechno.

Chcete kreslit, ale jednoduše vám to moc nejde? S pomocí umělé inteligence přístrojů s certifikací Copilot+ PC se dostanete na úroveň zdatného ilustrátora. Nevěříte? Vyzkoušejte, je to opravdu neuvěřitelné, co se může stát z vašeho neumělého nákresu. Kromě toho se už nemusíte bát cizích jazyků, umělá inteligence vám vše přeloží. Možností jsou desítky a výsledky vás ohromí. A to vše za příznivé ceny zařízení s certifikací Copilot+ PC. Navíc, nabídka funkcí umělé inteligence se neustále rozšiřuje a další novinky budou k dispozici i na dříve zakoupených zařízeních.

