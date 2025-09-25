Operační systém Windows 10 stále (v srpnu 2025, podle Statcounter) běží na zhruba 45 procentech počítačů připojených k internetu. Protože Microsoft už mnoho měsíců promuje možnost bezplatného přechodu na Windows 11, lze předpokládat, že většina z nich zůstává na starém systému proto, že přechod na novější jejich počítač z důvodu nevyhovující konfigurace neumožňuje.
Některé z těchto počítačů během příštích týdnů zaniknou – uživatelé koupí nové stroje, přesunou data ze starého na nový, nainstalují potřebné aplikace a staré stroje odevzdají ve sběrném dvoře.
Lze však předpokládat, že mnozí se tomuto kroku chtějí zatím vyhnout – vždyť jsou s počítačem spokojení. Jenže neaktualizovaný operační systém přestane být postupně bezpečný a protože s ním nebudou počítat ani výrobci softwaru, může postupně klesat i jeho funkčnost.
Na dalších řádcích a stránkách přinášíme několik možností, jak se bez přechodu na nový počítač obejít – i když to v některých případech bude spíše dočasná náplast.
Prodloužení životnosti o rok
Mezi dočasné náplasti se řadí takzvané „Extended Security Updates“, zkráceně ESU. Dříve čistě businessovou pomoc Microsoft poprvé nabídne i domácím uživatelům – mohou si tak plnou životnost systému včetně aktualizací prodloužit o rok.
Musíte splnit několik podmínek – mít plně aktualizovaný systém a mít jej řádně aktivovaný (a tedy legálně získaný). Potom v menu „Windows Update“ uvidíte nabídku na prodloužení životnosti systému. Tu můžete získat několika způsoby.
První je placený: roční prodloužení si můžete od Microsoftu objednat za 30 dolarů, tedy zhruba za 700 korun. Alternativně můžete využít své body z programu Microsoft Rewards, které získáváte například za využívání vyhledávače Bing – a za 1 000 bodů vám nyní Microsoft životnost Windows 10 prodlouží.
Druhou možnost odemkne, když počítači povolíte zálohovat své soubory do firemního cloudového úložiště OneDrive. Aktivně synchronizované musí být složky Plocha, Dokumenty a Obrázky. Pokud se vejdete do 5 GB, můžete využít bezplatnou verzi, v opačném případě buď musíte soubory přesunout do jiných adresářů aby se je systém nesnažil synchronizovat, nebo přikoupit větší úložiště – na 100 GB se dostanete už za 389 Kč za rok.
S trochou snahy tedy můžete problém s nepodporovaným systémem o rok odložit. V tuto chvíli je to i námi doporučená možnost.