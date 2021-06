Šest tipů pro lepší plánování v Google kalendáři

1. Jak upravit formát času a zobrazovat časy jiných míst

Tato vychytávka se hodí zejména pro ty, kteří používají kalendář pro plánování pracovních věcí a sdílení s kolegy třeba v jiných časových pásmech. Na druhou stranu se může hodit i běžným uživatelům. Klikněte vpravo nahoře na ikonu ozubeného kola a vyberte Nastavení. Vlevo hned v první části Jazyk a oblast máte možnost vybrat si nejen jazyk a zemi, kde se aktuálně nacházíte, ale také formát data a času.

Užitečná je i další položka. V kalendáři díky ní můžete měnit časové pásmo a vytvářet události v různých časových pásmech. Ať událost vytvoříte kdekoliv, všichni ji uvidí ve svém časovém pásmu. Díky tomu je snadné plánovat cesty a vytvářet události pro uživatele na celém světě. Pokud například cestujete z Prahy do Londýna, připomenutí, které se vám zobrazuje každý den v 10 hodin středoevropského času, se změní na připomenutí v 9 hodin britského času. Také úkoly se přizpůsobí novému časovém pásmu, pokud se časové pásmo kalendáře změní po vytvoření úkolu. Výhodou je, že po nastavení zobrazení času ve světě snadno budete vždy vědět, kolik hodin je jinde na světě.

2. Jak přidat další kalendáře

Kromě svého kalendáře máte možnost do Google kalendáře začlenit i další z různých služeb, firemní, popřípadě kalendář vašeho partnera nebo importovat různé jiné, které vás zajímají a chtěli byste je mít integrované.



Přidat si lze například kalendář s narozeninami, svátky (křesťanské, židovské, muslimské, ortodoxní atd.), sportovní (baseball, basketbal, kriket, fotbal, hokej nebo ragby) nebo jednotlivé fáze měsíce. Pro import využijte v nastavení na levé straně odkaz Přidat kalendář. Otevře se menu, kde prostřednictvím odkazu Zajímavé kalendáře si můžete vybrat z dostupných v seznamu.

Odkaz Přihlásit se k odběru z kalendáře, si lze přidat například kalendář jiného uživatele. Stačí zadat jeho e-mail, přijde mu od vás žádost o sdílení, kterou musí autorizovat a následně se zobrazí jeho události ve vašem kalendáři jinou barvou. Zajímavostí je, že si lze vytvořit i vlastní kalendář. Poslední možnosti je nahrát nějaký jiný – třeba vytvořený již od jiného uživatele – a to prostřednictvím URL adresy.

3. Jak rychle vypnout a zapnout kalendáře

Jestliže si nastavíte zobrazování více kalendářů, potom se v případě mnoha událostí může celý kalendář stát poněkud nepřehledným. Naštěstí existuje snadný způsob, jak to vyřešit. V případě více kalendářů jsou všechny dostupné zobrazeny, a to včetně jejich různých barev (tak je možné je rozlišit). Zatržítky je lze rychle zapnout, nebo vypnout, či si třeba zobrazit jen určitý.



Kromě toho, pokud na něj ukážete myší, tak se u názvu objeví tři tečky pro konfiguraci. Díky nim máte možnost změnit a definovat si tak vlastní jeho barvy, ale také ho přejmenovat, a v neposlední řadě vstoupit do jeho dalšího detailnějšího nastavení a možností sdílení. Konkrétně se zde nachází velké množství různých voleb.

4. Jak získat události z Gmailu

Další funkcionalitou je možnost nechat si automaticky zobrazovat určité události vytvořené z vašich e-mailů služby Gmail. To se může hodit v případech, kdy na něco nechcete zapomenout, a přitom tu konkrétní věc nechcete hledat právě v Gmailu a ani například ručně vkládat do kalendáře. Každopádně však omezte počet v kalendáři zanesených e-mailů jinak se v nich ztratíte nebo je budete ignorovat.



Celá věc funguje tak, že pokud dostanete do Gmailu e-mail obsahující informaci o letu, rezervaci hotelu a restaurací, nebo vstupenek na události, jako jsou filmy a koncerty, potom v případě, že máte v Gmailu povolenou funkci chytré funkce a personalizaci, tak se objeví v Google kalendáři. V nastavení kalendáře potom máte možnost zobrazování deaktivovat.

5. Jak zpřístupnit kalendář offline

Pokud používáte Google Chrome pro přístup ke Google kalendáři na notebooku nebo stolním počítači, máte možnost události z něj zobrazovat také v případě, kdy nejste on-line, tedy připojeni k internetu. Nastavení najdete ve spodní části obrazovky Obecná nastavení kalendáře Google – Režim offline. Když jste však v offline stavu, nezobrazují se připomenutí, ani úkoly. Bez připojení si tak lze otevřít kalendář v Chrome, zobrazit kalendář a události z posledních čtyř týdnů nebo kdykoli v budoucnosti a prohlížet si události v týdenním, denním nebo měsíčním zobrazení.



6. Jak zobrazovat čísla týdnů a nastavení dalších drobností

Google kalendář obsahuje celou řadu další užitečných funkcionalit, které stojí za prozkoumání. Mezi ně patří i možnost nechat si zobrazit čísla týdnů. Vždy tak budete vědět, v jakém týdnu roku se aktuálně nacházíte, nebo když vám někdo řekne, že se něco stalo v konkrétním čísle týdne, budete vědět ve kterém. Mimo jiné si můžete nechat zobrazovat i víkendy, nebo nikoliv, odmítnuté události, ztlumit jas u minulých událostí atd. V některých zemích, kde kalendáře začínají sobotou, nebo nedělí můžete aktivovat i tuto možnost. Prozkoumejte také možnosti klávesových zkratek.



Jestliže používáte režim zobrazení jednoho dne, tak abyste nemuseli scrollovat pořád sem a tam, potom můžete zkusit řádky zhustit, a tak zobrazit vše najednou. Klikněte vpravo nahoře na ozubené kolo a zvolte volbu Hustota údajů a barva.



Větší prostor pro zobrazení kalendáře si vytvoříte tak, že vlevo nahoře kliknete na tři čárky a vpravo dole na šipku.



Jestliže máte událost, kterou chcete duplikovat, respektive vytvořit podobnou, potom na ni klikněte, dále klikněte na tři tečky a zvolte Duplikovat.

Pokud by si měli účastníci schůzky prohlédnout nějaký soubor, vyslechnout nahrávku či videa, tak v případě, že plánujete událost, stačí prostřednictvím sponky přidělit vše potřebné a jim to dorazí do jejich kalendáře.

Jaké funkce jste si v něm oblíbili vy, nebo jaký kalendář jste vytvořili, nasdíleli, či naopak zamilovali, že jste si ho importovali? Dejte nám vědět v diskuzi.