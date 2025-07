Co ženu rozhodně zvedne ze židle? Když jí člen rodiny řekne, že „se to vypere“. A to doslova i do písmene, protože aby se něco vypralo, musí se někdo zvednout, prádlo roztřídit, předeprat skvrny, pověsit, poskládat. Tento proces automatizace stále potřebuje dokonalou souhru senzoru na špínu, cloudové úložiště pracích symbolů a nakonec funkční zařízení, které dokáže na podnět samostatně reagovat. Ve většině domácností se tato inteligentní síť dosud nazývá máma, ale stále častější a využívanější je „internet věcí“.

Co je internet věcí?

Kdysi se tak říkalo internetu celkově, dnes má však „Internet of Things“ mnohem konkrétnější a současně širší význam. Zejména proto, že mnohem širší je také naše představivost jak z hlediska jeho uplatnění v praktickém životě, tak co se týče kybernetických rizik.

Jak to funguje? Senzory sbírají data ze svého okolí, ať už jde o pohyb, polohu, ale například i teplotu.

Odesílají je ke zpracování do cloudových úložišť či jiných systémů.

Na jejich základě pak mohou zařízení samostatně reagovat: například spustit alarm, upravit teplotu nebo poslat notifikaci uživateli.

Jak už název napovídá, jedná se o síť, která dokáže propojovat běžně užívané věci tak, aby se za pomoci internetu používaly samy. Do kategorie „things“ patří nejen spotřebiče, ale také čidla, kamery či nositelná zařízení vybavená senzory, softwarem a snadným přístupem do sítě. V letošním roce by měl celkový počet připojených zařízení po celém světě dosahovat přibližně 75,44 miliard.

Využití IoT v domácnosti

Chytrá domácnost už dávno není jen námětem ke sci-fi thrillerům, kde na majitele útočí jeho vlastní vidličky. Ještě sice nejsme tak daleko, aby domácí spotřebiče běžně četly naše myšlenky, ale Stephen Hawking již dokázal ovládat systém svého vozíku prostřednictvím svalů ve tváři. Není tedy vyloučeno, že mé zamračené čelo bude jednou stačit dřezu s nádobím k tomu, aby se samo umylo. Na děti tato grimasa bohužel zatím nefunguje.

I v současnosti však nacházíme řadu inteligentních spotřebičů a elektronických zařízení, které na podobném principu fungují. Setkáváme se s nimi na každém kroku a mnohdy si to ani neuvědomujeme. Od inteligentních svítidel přes oblíbené robotické vysavače, termostaty reagující na teplotu v místnosti nebo rolety, které se stahují podle intenzity světla, až po celkový fenomén chytrých domácností. Na trhu už jsou pračky, které přizpůsobují délku praní a spotřebu vody váze prádla, ale i chytré lednice. Ty upravují výkon podle množství potravin, ale také mají možnost snímat vnitřek a odesílat fotky do chytrého telefonu, nebo rovnou připraví v aplikaci seznam, co je třeba nakoupit.

Chytrá domácnost Samsung Chytrá domácnost Samsung Chytrá domácnost od Lenova.

Pračky a sušičky, které pošlou na konci cyklu na chytrý telefon oznámení, že můžete jít věšet, již asi nikoho nepřekvapí. Chytré zámky, které poznají přiblížení vašeho telefonu a odemknou se na dotyk prstu, by však ještě mohly. Zámek lze z mobilní aplikace i zablokovat, umí zobrazit i historii vstupů. Z ženské verze chytrých bot Digitsole je upřímně vyděšený i sám zástupce firmy. Uvnitř vyhřívání a senzor pro počítání kroků. Do společnosti, do divočiny i na sport jedině ve vyhřívaných samozavazovacích botách od značky Digitsole.

Využití IoT ve firmách

Mohlo by se zdát, že takový přehnaný luxus slouží hlavně lidské pohodlnosti, a je to do značné míry pravda. Automatizovaná zařízení jsou ale také velmi praktická, hlavně v obytných domech a kancelářských budovách, kde jsou zapínání světel i stmívání nastavená podle denní doby či přítomnosti osob. Podobně fungují i termostaty, klimatizace a rolety, kamerové systémy a senzory kouře či vody. Dále jsou běžnou součástí velkých budov chytré zámky a přístupové kódy.

Práci pak dokážou chytrá zařízení usnadnit především v továrnách. Nejen při optimalizaci výrobního procesu, ale také umožňují výrobní linky monitorovat, případně sbírat a analyzovat data ke zlepšení výkonu. Senzory umí také sledovat stav zařízení a eventuálně předejít možným poruchám. Další využití má internet věcí v chytrých skladech s autonomními vozíky i v evidování zásob. Možnosti IoT se posouvají a další firmy zjišťují, jak zlepšit služby zákazníkům.

Na podobném principu už funguje i sledování zásilek v reálném čase nebo samoobslužné (též bezobslužné) obchody s prodejem 24/7, které například v Praze spustila maloobchodní značka Žabka a postupně se množí jako žabky po dešti. Své místo už si chytrá zařízení vybudovala také v zemědělství či zdravotnictví. Své o tom vědí například nositelé moderních kardiostimulátorů nebo inzulinových pump, které se dají ovládat i na dálku a ulehčují život hlavně rodičům dětí s cukrovkou. A to je mnohem důležitější funkce než lednice, která sama nakupuje.

Společnost TEO plánuje spuštění speciálního e-shopu zaměřeného právě na Internet věcí - jednotlivé komponenty i celá řešení. Na IoT Expo budili pozornost chytrou pípou, která měřila průtok, teplotu na vstupu ze sudu i na výstupu do kelímku - v reálném provozu by mohla reportovat pivovarům provoz v jejich partnerských hospodách.

Výhody a nevýhody internetu věcí

Kdo stál každý měsíc se složenkou na poště, ví, o čem ten život je… Výhody chytrých technologií známe velmi dobře, protože nám zjednodušily řadu životních procesů.

Cíle IoT: automatizace

úspora času i energie

pohodlí

bezpečnost

Ještě před pár lety jsme chytré telefony neznali, přesto si bez nich dnes neumíme život představit. Otevírací doby, jízdní řády, kalendáře, e-maily – to všechno si nosíme pořád s sebou a v telefonu máme aplikace na nákupy, placení, školní docházku, hlídání dětí, a dokonce na sledování menstruačního cyklu a ovulace, takže i základní lidský pud už mají pod kontrolou technologie.

Každá mince má však dvě strany, a cokoli se týká kybernetiky, má těch stránek snad milion. Velmi pokročilá technika má i svá rizika a zdaleka ne proto, že by nás chtěli roboti ovládnout, jak se obával už Karel Čapek. Protože zlé úmysly nemají roboti, ale lidé.

Hacker

Kybernetická rizika v domácnostech

Usnadnění života má i svůj stín a v tom se pohybují hackeři. Tak jako jsme pochopili, že impregnace není jen marketingový výmysl výrobců bot, pomalu přijímáme i význam varování před kybernetickými útoky. Jednou jsem chytla virus na sociální síti a ještě měsíc se cítila pošpiněná. A to je teprve malá ochutnávka toho, co hackeři umí v oblasti osobních dat či online bankovnictví. Kromě mobilů a počítačů mohou být kyberútokem napadeny routery, kamery i videochůvičky. Nechci si pak ani představovat, co se stane, když se vám hackeři (kteří své oběti nazývají slangově „žrádlo“) nabourají do chytré lednice.

Jak se nestat „žrádlem“ pro hackery?

Ještě rizikovější prostor představují firmy, do jejichž sítí má přístup hodně zaměstnanců a současně pracují s citlivými a cennými informacemi. Dostatečné zabezpečení, opatrnost doma a proškolování zaměstnanců na pracovišti je tedy základ. Povinnostmi firem ohledně zabezpečení se zabývá i zákon o kybernetické bezpečnosti.