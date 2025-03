Jednotné přihlášení přináší pohodlí, ale nemusí se vždy vyplatit

Ilustrační foto | foto: Image by Mircea Iancu from Pixabay , Creative Commons

V současné době celá řada webů, služeb a aplikací nabízí možnost přihlášení pomocí ikon známých platforem, u kterých má řada uživatelů své účty (např. Amazon, Apple, Facebook, Google, LinkedIn či X). Díky tomu se do nich dostanete na jeden klik během několika sekund, bez nutnosti vytvářet si samostatný účet a následně pamatovat jeho přístupové jméno a heslo. Jakmile si na toto pohodlí zvyknete, těžko se mu odolává. Ale možná je na čase tento zvyk přehodnotit.

Co je to SSO a proč je tak populární?

Tento typ přihlášení se nazývá SSO (Single Sign-On), neboli jednotné přihlášení. Při použití SSO se ověřovací proces centralizuje. Když se pokusíte přihlásit do aplikace, webové stránky, služby atd., která podporuje SSO, proces ověří identitu u poskytovatele ověřování (například Google, Facebook, Microsoft atd.). Pokud je ověření úspěšné, poskytovatel ověření potvrdí identitu a vy získáte přístup.

I když na konkrétní webové stránce samotné kliknutí na ikonu známého poskytovatele neznamená, že by účet mohl někdo odcizit, přesto existuje několik důvodů – včetně bezpečnostních rizik – proč by mohlo být rozumnější se SSO vyhnout a raději používat klasická hesla.

Jeden přístup vládne všem – a to je problém

Protože SSO funguje na principu jednoho účtu, který odemyká přístup k mnoha dalším službám, tak pokud se komukoliv (např. útočníkovi) podaří získat přístup k tomuto účtu, otevře si tím dveře k desítkám dalším, kde jste přihlášeni přes SSO. V takovém případě je to jako nechat hlavní klíč od domu v cizích rukou.

Představte si, že používáte přihlášení přes Google pro 20 různých věcí. Pokud by došlo k velkému bezpečnostnímu úniku dat na straně Googlu, potenciálně by se útočník mohl dostat ke všem vašim propojeným účtům najednou. Nezávislá hesla pro různé služby by tento problém minimalizovala.

Navíc, když se přihlašujete přes SSO, jste odkázáni na poskytovatele této služby. Ale co když vám někdo zablokuje účet u Googlu nebo Facebooku? Nebo tyto platformy budou mít výpadek, což se stává. Najednou se ocitnete odříznutí od všech webů, aplikací a služeb, kde jste používali tento typ přihlášení. U běžných hesel vám sice může být účet také zablokován, ale stále máte možnost obnovit si přístup přímo přes danou službu.

SSO může odhalit více informací, než byste chtěli

Při přihlášení přes SSO si volíte, jaké informace chcete dané službě poskytnout (tato oprávnění můžete kdykoli změnit) – některé weby požadují přístup k vašim údajům, jako je e-mail, jméno nebo dokonce seznam kontaktů. I když se jedná o legální přístup, může jít o citlivé údaje, které byste jinak nesdíleli. V extrémním případě může dojít ke zneužití těchto dat například k cílené reklamě nebo profilování uživatelů.

Abychom nebyli jen negativisti, pojďme se podívat na to, co může SSO oproti tradičním heslům nabídnout:

Centralizovaná autentizace – při používání SSO se používá řešení poskytovatele, kde se autentizujete. Namísto správy více hesel pro různé služby, používáte pouze jedno (a silné) heslo pro přístup ke všem propojeným aplikacím.

– při používání SSO se používá řešení poskytovatele, kde se autentizujete. Namísto správy více hesel pro různé služby, používáte pouze jedno (a silné) heslo pro přístup ke všem propojeným aplikacím. Silnější ověřování – SSO často využívá pokročilé autentizační metody, jako je vícefaktorová autentizace (MFA), kde vedle hesla musí uživatel zadat i kód z mobilní aplikace nebo použít biometrické ověření.

– SSO často využívá pokročilé autentizační metody, jako je vícefaktorová autentizace (MFA), kde vedle hesla musí uživatel zadat i kód z mobilní aplikace nebo použít biometrické ověření. Omezení útoků hrubou silou a opakovaných pokus ů – pokud používáte SSO s vícefaktorovou autentizací, útočníci čelí větší výzvě, protože samotné heslo již nestačí pro získání přístupu. Když je SSO správně implementováno, systém také často obsahuje ochrany proti opakovaným neúspěšným pokusům o přihlášení, což komplikuje útoky typu hrubou silou.

ů – pokud používáte SSO s vícefaktorovou autentizací, útočníci čelí větší výzvě, protože samotné heslo již nestačí pro získání přístupu. Když je SSO správně implementováno, systém také často obsahuje ochrany proti opakovaným neúspěšným pokusům o přihlášení, což komplikuje útoky typu hrubou silou. Bezpečnostní audity a monitorování – většina moderních SSO systémů poskytuje nástroje pro sledování přihlášení a detekci podezřelé aktivity. Tato monitorování jsou centralizovaná a rychlejší, což umožňuje včasnou detekci pokusů o kompromitaci účtu.

většina moderních SSO systémů poskytuje nástroje pro sledování přihlášení a detekci podezřelé aktivity. Tato monitorování jsou centralizovaná a rychlejší, což umožňuje včasnou detekci pokusů o kompromitaci účtu. Menší riziko úniku dat – s tradičními hesly se často stává, že hesla jsou uložena nebo přenášena špatně, což může vést k jejich úniku (např. při útocích na webové aplikace). U SSO systémů, které využívají tokeny a bezpečné protokoly jako OAuth nebo OpenID Connect, je riziko úniku dat nižší, protože údaje o autentizaci nejsou opakovaně posílány k aplikacím, což omezuje možný cíl útoku.

Pozor na nevýhody

I přes jisté výhody, které SSO nabízí, je potřeba vzít v potaz i negativa, která nejsou na první pohled zřejmá. Největší problém spočívá v tom, že pokud ztratíte přístup k hlavnímu účtu, ztratíte přístup ke všemu. Pokud by někdo prolomil váš účet např. u Google, získal by přístup nejen k vašemu e-mailu a dalším službám této společnosti co u nich máte, ale také ke všem účtům, které jste propojili pomocí SSO. V podstatě by získal přístup k celému vašemu digitálnímu životu.

Vezměte si například únik dat z Facebooku v roce 2018, který postihl 50 milionů uživatelů a nepřímo ovlivnil i přihlašování přes SSO. Je těžké odhadnout, kolik lidí bylo negativně ovlivněno zneužitím těchto přihlášení, ale riziko je zřejmé. SSO motivuje hackery k útokům na velké platformy jejich poskytovatelů. Tyto účty jsou pod neustálým útokem. Podle nedávné zprávy Forbesu se phishingové útoky v prvních měsících roku 2024 na Google účty a další zvýšily o 243 %.

V případě odcizení SSO účtu, se stává veškeré přihlašování, které jste s tímto účtem provedli, kompromitované. Útočníci navíc často vytvářejí podvodné stránky, které napodobují přihlašovací obrazovky SSO poskytovatelů. Pokud zadáte své přihlašovací údaje na falešné stránce, mohou je hackeři okamžitě použít k přístupu ke všem vašim propojeným účtům. S rostoucí sofistikovaností phishingových útoků se toto riziko stále zvětšuje.

SSO a rizika spojená s poskytovateli

Kromě rizika ztráty přístupu k celému digitálnímu životu existuje ještě další hrozba: společnost, která poskytuje jednotné přihlášení (SSO). Některé velké technologické společnosti mají za sebou nechvalnou historii zneužívání uživatelských dat a porušování soukromí. Například Google nedávno zaplatil vysoké vyrovnání za sledování anonymních dat o prohlížení uživatelů v prohlížeči Chrome. Proč tedy svěřovat citlivé přihlašovací údaje společnosti, která se prokazatelně neštítí manipulace s vašimi osobními údaji?

Pokud by toto cíleně společnost přece jen neudělala, potom je tu další faktor – lidský. Je důležité si uvědomit, že data nemusí být end-to-end šifrována. To znamená, že k nim může mít přístup i někdo další. To teoreticky umožňuje přístup k datům i zaměstnancům společnosti. Není to tak dlouho, co zaměstnanec Googlu, kradl duševní vlastnictví, což ukazuje, že i v takto velkých společnostech existují vnitřní hrozby. S masivním propouštěním v technologickém průmyslu se totiž zvyšuje riziko nespokojených zaměstnanců, kteří by mohli zneužít přístup k citlivým datům.

Proč byste měli zvážit alternativy

Jednotné přihlášení nabízí pohodlí, ale nese s sebou i rizika, která by měla vést k zamyšlení nad alternativami. Jak tedy žít bez SSO?

Používejte správce hesel – generujte si unikátní a silná hesla pro každý web zvlášť. Správce hesel si je za vás zapamatuje a automaticky je vyplní při přihlášení.

– generujte si unikátní a silná hesla pro každý web zvlášť. Správce hesel si je za vás zapamatuje a automaticky je vyplní při přihlášení. Zapněte dvou - či vícefaktorové ověřování (2FA/MFA) – i když vám někdo ukradne heslo, s 2FA se k účtu jen tak nedostane. Nejbezpečnější volbou je autentizační aplikace (např. Google Authenticator).

– i když vám někdo ukradne heslo, s 2FA se k účtu jen tak nedostane. Nejbezpečnější volbou je autentizační aplikace (např. Google Authenticator). Vytvářejte účty ručně – pokud to web umožňuje, je lepší vytvořit si účet s e-mailem a heslem místo využívání SSO.