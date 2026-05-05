Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Už i WhatsApp můžete mít za peníze, ale zatím jen někde

Autor:
  13:48
Na přelomu dubna a května se k prvním uživatelům komunikační služby WhatsApp od společnosti Meta dostává nabídka předplatného s označením Plus. Novinka je postupně testována na různých trzích, zda a kdy se dostane do Česka zatím není známě.

WhatsApp je nově na iPadOS | foto: Technet.cz

O předplatném ve službě WhatsApp se hovoří již nějakou dobu. V lednu se hovořilo o tom, že by měly být zpoplatněny funkce napojené na AI, případně omezení reklam, jejichž zobrazení začala firma testovat v záložce Aktuality a ve Stavech.

WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné

Nyní už je jasné, že minimálně v první fázi se bude předplatné týkat spíše „kosmetických“ funkcí, jako jsou vyzváněcí tóny nebo přizpůsobené ikony.

„WhatsApp Plus je předplatné, které vám nabídne další možnosti přizpůsobení WhatsAppu – exkluzivní samolepky, motivy aplikace, víc připnutých chatů a další,“ píše firma na stránkách podpory.

Konkrétně zástupci Mety zmiňují položky jako:

  • Připnout až 20 chatů, aby důležité konverzace zůstaly nahoře.
  • Přizpůsobit seznam chatů pomocí vlastních upozornění, vyzváněcích tónů a motivů.
  • Nastavit prémiové vyzváněcí tóny pro nejdůležitější kontakty.
  • Vybrat jedinečné motivy a ikony aplikace a přizpůsobit si vzhled WhatsAppu podle sebe.
  • Posílat prémiové samolepky se speciálními efekty.

Zájemci o takovou nabídku najdou možnost předplatného v položce Nastavení > Předplatná > WhatsApp Plus.

A jakou částkou Meta novou nabídku zpoplatní? Podle portálu Wabetainfo to je necelých 2,5 eur měsíčně (cca 60 korun), přičemž první měsíc si může zájemce vyzkoušet WhatsApp Plus zdarma.

Vstoupit do diskuse
Témata: WhatsApp, peníze

Černobyl i Fukušima nás poučily. Dnes by naše jaderky odolaly i tornádu, říká expert

Nejčtenější

Z kdysi monumentálního Anhaltského nádraží v Berlíně zbylo jen torzo

Berlin, Anhalter Bahnhof, 1984

Anhaltské nádraží v Berlíně patřilo kdysi k nejvýznamnějším v Evropě. Na Anhaltské nádraží jezdily i přímé vlaky z Prahy. Sychravého 14. března 1939 tam přijel i vlak s nešťastným prezidentem Emilem...

Tragédie sovětských výsadkářů. Cvičení v Mongolsku se změnilo v peklo

Premium
Iljušin Il-76

Na jaře roku 1979 probíhalo kvůli umravnění Číny v Mongolsku velké cvičení Sovětské armády. Součástí cvičení byl i padákový výsadek, který se ovšem změnil v peklo. Ztráty byly nebývale vysoké i na...

POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express

158. díl magazínu POZOR VLAK

Tvůrci magazínu POZOR VLAK se ve 158. vydání proměnili v urbexery, tedy nadšence, kteří objevují opuštěné objekty s tajemnou atmosférou. Vydali se po stopách záhadného vlaku, jehož čtyři vozy nesou...

Chytré brýle vyvolávají obavy právníků. Vývojáři řeší, jak odhalit „šmíráky“

Mark Zuckerberg zkouší brýle Meta Ray-Ban Display během akce Meta Connect.

Chytré brýle s kamerou vyrábí nebo je připravuje snad každá velká technologická společnost, ale na trhu jsou i schopné přístroje menších firem. Jak rostou jejich prodeje, stále více se hovoří i o...

KVÍZ: Celebrity a láska k létání: 21 příběhů, které vás možná překvapí

Z filmu Top Gun: Maverick

První máj je bezesporu lásky čas. Kdy jindy se tedy formou kvízu zaměřit na lásku z nejsilnějších – lásku k létání. Jak na tom jsou v tomto ohledu světové celebrity? Některé si jen těžko dokážeme bez...

Už i WhatsApp můžete mít za peníze, ale zatím jen někde

WhatsApp je nově na iPadOS

Na přelomu dubna a května se k prvním uživatelům komunikační služby WhatsApp od společnosti Meta dostává nabídka předplatného s označením Plus. Novinka je postupně testována na různých trzích, zda a...

5. května 2026  13:48

Měly nahradit walkmany, ale nakonec je musela zachránit paměť RAM

Ilustrační foto - Discman

Přechod od analogových pásek k digitálním diskům sliboval křišťálově čistý zvuk, ale v mobilním světě se tato vize zpočátku hroutila kvůli každému sebemenšímu otřesu. Inženýři se ocitli před výzvou,...

5. května 2026

Budoucí český astronaut Svoboda má za sebou základní výcvik. Čeká na misi

Pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické...

Od podzimu roku 2024 procházel Aleš Svoboda, jehož plánuje Česko již příští rok vyslat do vesmíru, několika tréninkovými fázemi. Nyní má za sebou i poslední fázi základního výcviku, během níž se...

4. května 2026  14:49

Z kdysi monumentálního Anhaltského nádraží v Berlíně zbylo jen torzo

Berlin, Anhalter Bahnhof, 1984

Anhaltské nádraží v Berlíně patřilo kdysi k nejvýznamnějším v Evropě. Na Anhaltské nádraží jezdily i přímé vlaky z Prahy. Sychravého 14. března 1939 tam přijel i vlak s nešťastným prezidentem Emilem...

4. května 2026

U kolébky civilizace rostly houby. A sloužily i k jiným věcem než k jídlu

Premium
Sběr hub v lesích nedaleko Ploštiny na Vizovicku.

Hříbky, křemenáče, bedly, lišky, klouzky… Určitě by vás napadly i další druhy. Houbaření si někdy vyzkoušel asi každý. Je tomu tak už od počátku věků. Zbytky hub se však špatně dochovávají....

3. května 2026

Problémy se skafandry i raketou New Glenn mohou ohrozit přistání na Měsíci

Skafandr AxEMU je vyvíjen pro misi Artemis III, která vrátí lidi na Měsíc.

NASA chce přistát s lidmi na Měsíci v roce 2028. I přes nedávno upravený plán programu Artemis se však nedaří všem spolupracujícím společnostem tak, jak by bylo potřeba. Ohrozit tento už tak posunutý...

2. května 2026

Obří chobotnice z období křídy mohla měřit až devatenáct metrů. Byla pravák

Pravěká obří chobotnice podle představ umělce

Čtenářů Julese Vernea už nejspíš v dnešní době spíše ubývá. Kdo se ke knihám francouzského romanopisce ještě pořád vrací, určitě si vzpomene na scénu v jedné z vůbec nejpopulárnějších. V knize Dvacet...

1. května 2026  10:32

KVÍZ: Celebrity a láska k létání: 21 příběhů, které vás možná překvapí

Z filmu Top Gun: Maverick

První máj je bezesporu lásky čas. Kdy jindy se tedy formou kvízu zaměřit na lásku z nejsilnějších – lásku k létání. Jak na tom jsou v tomto ohledu světové celebrity? Některé si jen těžko dokážeme bez...

vydáno 1. května 2026

Netflix mění aplikaci pro smartphone, scrollovat budete jako u TikToku

Nová podoba aplikace Netflix pro smartphony

Mobilní aplikace streamovací služby Netflix projde výraznější proměnou. Největší inovací bude kanál „Klipy“, kde můžete po vzoru reels na sociálních sítích scrollovat nekonečnou řadou krátkých klipů...

30. dubna 2026

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Hajič z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity...

Evropa vyvíjí vlastní umělou inteligenci, na jejímž vzniku se podílejí i čeští vědci. Projekt má přinést otevřený model, který bude lépe fungovat v češtině i dalších menších evropských jazycích a...

30. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Neumíme to udělat lépe, možná později. Apple nechá jedno zařízení, jak je

Apple logo

Apple vyrábí přístroje, které sice patří k těm dražším, ale jeho uživatelé si je cení kvůli zpracování a kvalitě. Přináší také některé designové nápady, jimiž se občas inspiruje konkurence, někdy je...

30. dubna 2026

Viva la bačkorová revolución! Hnidopišská poznámka vysloužilého petičníka

Komentář
Ilustrační snímek

Podepsal jsem petici proti zestátnění České televize a Rozhlasu. Všiml jsem si ale, že má na rozdíl od předchozích obdobných podniků Milionu chvilek gamifikační prvek. Umožňuje soupeřit v počtu...

29. dubna 2026  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.