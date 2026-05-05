O předplatném ve službě WhatsApp se hovoří již nějakou dobu. V lednu se hovořilo o tom, že by měly být zpoplatněny funkce napojené na AI, případně omezení reklam, jejichž zobrazení začala firma testovat v záložce Aktuality a ve Stavech.
|
WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné
Nyní už je jasné, že minimálně v první fázi se bude předplatné týkat spíše „kosmetických“ funkcí, jako jsou vyzváněcí tóny nebo přizpůsobené ikony.
„WhatsApp Plus je předplatné, které vám nabídne další možnosti přizpůsobení WhatsAppu – exkluzivní samolepky, motivy aplikace, víc připnutých chatů a další,“ píše firma na stránkách podpory.
Konkrétně zástupci Mety zmiňují položky jako:
- Připnout až 20 chatů, aby důležité konverzace zůstaly nahoře.
- Přizpůsobit seznam chatů pomocí vlastních upozornění, vyzváněcích tónů a motivů.
- Nastavit prémiové vyzváněcí tóny pro nejdůležitější kontakty.
- Vybrat jedinečné motivy a ikony aplikace a přizpůsobit si vzhled WhatsAppu podle sebe.
- Posílat prémiové samolepky se speciálními efekty.
Zájemci o takovou nabídku najdou možnost předplatného v položce Nastavení > Předplatná > WhatsApp Plus.
A jakou částkou Meta novou nabídku zpoplatní? Podle portálu Wabetainfo to je necelých 2,5 eur měsíčně (cca 60 korun), přičemž první měsíc si může zájemce vyzkoušet WhatsApp Plus zdarma.