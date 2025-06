Generativní umělá inteligence už nyní mění to, co na internetu najdeme a jak s jeho obsahem pracujeme. Nyní přichází další krok, který změní to, jak internet používáme. Zařídit to mají nové prohlížeče s umělou inteligencí, respektive jejich funkce. Možná nastává čas na další válku prohlížečů.

Možná poprvé se začalo o internetových prohlížečích transformovaných pomocí generativní umělé inteligence mluvit při ohlášení společnosti Perplexity, že pracuje na svém prohlížeči Comet. Samotný startup je znám tím, že funguje jako internetový vyhledávač napojený na různé jazykové modely, který místo seznamu výsledků hledání přináší ucelenou odpověď na zadaný dotaz.

Jeho prohlížeč Comet je zatím ve fázi, kdy jej mohou zkoušet uživatelé, kteří se přihlásili na jejích stránkách a společnost je vybrala, přičemž stále nabírá další. Firma není jediná, která se do budování AI prohlížeče pustila. Své představy ukázala například Browser Company s připravovaným prohlížečem Dia, Opera s prohlížečem Neo, ale můžeme si představit i větší zapojení Copilota do Edge a Gemini do Chromu. Svým způsobem takto funguje Operator od OpenAI, byť ne na vlastním prohlížeči.

Místo odkazů přirozené dotazy

Cílem tohoto nového přístupu k práci s internetem je změnit brouzdání na systém, který pracuje na základě přirozeného jazyka místo toho, aby uživatel zadával odkazy nebo klikal na ně třeba z vyhledávače. Jinými slovy může uživatel v takovém prohlížeči nechat řešit problém či úlohu, která ho obtěžuje nebo trápí.

Konkrétně si to můžeme představit na příkladu školáka, kterého je třeba vybavit na nový školní rok. Místo toho, abyste na internetu hledali po všech možných obchodech pomůcky a potřeby za vámi zadaných podmínek, necháte to na prohlížeči, který vám může následně přinést výsledek a vy ho jen odsouhlasíte.

Nebo mohou takové prohlížeče hlídat dostupnost zboží či třeba vstupenek na koncert, případně vzít váš seznam úkolů a pokusit se je za vás splnit, zatímco se věnujete jiné činnosti. Takový prohlížeč může sloužit jako partner při procházení webu, který vás třeba upozorní na faktické chyby, rovnou vysvětlí některé pojmy nebo vám navrhne další text či stránky ke čtení. Vše samozřejmě s tím, že si je uživatel vědom, že na umělou inteligenci se nelze zcela spolehnout, protože si občas vymýšlí (halucinuje) vzhledem k tomu, že je to „jen“ velice složitý statistický model.

Pokud bychom to měli shrnout, pak se prohlížeče s podporou umělé inteligence stanou vašimi AI agenty či pomocníky.

Ostatně se mění i samotný web se všemi aplikacemi, texty a soubory, který se do budoucna stane místem, které si bude stále více povídat místo s lidmi s chatovacími rozhraními AI. Ostatně již nyní se v mnoha ohledech chatovací AI chová jako budoucí prohlížeče.

Již zmíněný prohlížeč Neon vyvíjený norskou společnosti Opera vypadá spíše jako rozhraní AI chatbota. Ostatně pohání ho agentské AI s názvem Aria. Ten má být schopen porozumět a interpretovat přání uživatele, aby ho pak plnil za pomoci vzdálených agentů AI umístěných v cloudu.

Ukázka práce prohlížeče Opera Neon při požadavku na nalezení nejlevnější jízdenky na vlak z Osla do Bergenu.

Prohlížeč Neon již nyní může vytvářet jednoduché webové hry typu hada, souhrnné zprávy či webové stránky a může pracovat na více úkolech, i když je uživatel odpojen.

Firmám připravujícím nové prohlížeče v podstatě zbývá jediné, přimět lidi, aby změnili prohlížeč. A to může být velmi obtížné.