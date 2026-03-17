Nečekaná změna u WhatsAppu. Ke komunikaci nebude třeba aplikace ani účet

Autor:
  17:13
WhatsApp je v Česku asi nejpoužívanější komunikační aplikace. Společnost Meta, která ji provozuje, nyní připravuje novou funkci, jež umožní tuto službu používat i bez nainstalované aplikace.

Aplikace WhatsApp omezí možnost hromadného přeposílání zpráv | foto: montáž: Pavel Kasík, Technet.cz

Podle zprávy serveru WaBetaInfo si uživatelé, kteří WhatsApp nemají, již nebudou muset aplikaci stahovat, aby mohli tuto službu využívat. Místo toho budou moci chatovat prostřednictvím zabezpečeného odkazu přímo ve svém prohlížeči díky WhatsApp Web.

O této funkci se nehovoří poprvé, už se objevila v jedné testovací verzi Androidu v polovině minulého roku. Podle zjištění serveru má nová funkce pracovní název „Guest Chats“ a vede k tomu, že uživatelům umožní posílat zprávy lidem, kteří nemají účet na WhatsApp.

Celý postup se však bez registrovaného uživatele neobejde. Právě on může vygenerovat odkaz přes záložku „Pozvat přítele“ nebo v dolní části seznamu kontaktů. Tento odkaz, platný asi 10 dní, pak je možné zkopírovat a následně nějakým způsobem zaslat druhému člověku třeba prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Jakmile příjemce na odkaz klikne, WhatsApp zobrazí dvě možnosti: nainstalovat platformu nebo pokračovat jako host. Je to prakticky stejný princip, jaký známe z komunikačních platforem typu Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a dalších.

WhatsApp testuje novou funkci komunikace s neregistrovaným uživatelem.

Ani další kroky se neliší. Před zahájením konverzace tak uživatel zadává jméno, kterým se identifikuje a pod kterým na zahájeném chatu i vystupuje. Na druhou stranu pozvaní „Hosté“ budou moci vidět telefonní číslo osoby, která jim poslala odkaz s pozvánkou do chatu.

Jak WABetaInfo uvádí, konverzaci může zahájit pouze host, kterému odkaz dorazil poté, co odklikne podmínky použití služby. V chatu má pak u svého jména štítek „(Host)“. V této testovací fázi novinka nepodporuje skupinové chaty, hlasové zprávy, přílohy, samolepky, GIFy nebo hlasové a videohovory.

WhatsApp u této nové funkce nijak nesnižuje zabezpečení a tak zaručuje, že chat je zabezpečen end-to-end šifrováním.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

ilustrační snímek

MacBook Neo

Slavnostně vystrojená IRIS Dena

Astronom Jiří Grygar

17. března 2026  15:06

Ilustrační foto - notebook

17. března 2026

Vizualizace letadla HSVTOL

17. března 2026

AirPods Max 2

16. března 2026  20:30

Nový pohled map od Googlu přidává třetí rozměr.

16. března 2026  18:05

Robert Goddard u své první rakety, 16.3.1926

16. března 2026  10:12

16. března 2026

Multitech Micro Professor

15. března 2026

Země z vesmíru (ilustrační snímek)

14. března 2026  18:02

14. března 2026

MacBook Neo

13. března 2026  14:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.