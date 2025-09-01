Bezpečnostní společnost Avast zveřejnila nejnovější celosvětový žebříček sextortion vydírání . Tento druh útoku patřící do skupiny sociálního inženýrství je ne vzestupu na celém světě, ale u nás patří jeho nárůst k největším.
V Česku tak ve druhém čtvrtletí vzrostl počet takových útoků o 149 procent, zatímco celosvětově bezpečnostní společnost Avast zaznamenala nárůst o 101 procent. ČR tak patří mezi nejohroženější země světa, je na druhém místě za Japonskem. Mezi dalšími ohroženými státy jsou například Chorvatsko, Singapur nebo Kypr.
Ještě na začátku roku 2025 bylo Česko na šestém místě světového žebříčku. Takzvané sextortion podvody se obvykle šíří prostřednictvím phishingových e-mailů či zpráv na sociálních sítích, ve kterých útočníci vyhrožují oběti zveřejněním jejích choulostivých fotografií či videí získaných z údajného napadení zařízení, pokud nezaplatí, nejčastěji v kryptoměnách. Tyto záznamy jsou však obvykle uměle vytvořené pomocí AI, nebo vůbec neexistují.
Útočníci věrohodnost a urgenci svých výhrůžek posilují také dalšími metodami: odesíláním podvodu z podvržené adresy příjemce, čímž vyvolávají dojem, že mají přístup do jeho schránky; vložením hesla oběti, získaného z nějakého dřívějšího úniku informací, do e-mailu s výhrůžkou; zneužíváním jakýchkoli dalších osobních údajů oběti, které získali z úniků dat nebo z veřejných profilů. Útočníci také přicházejí s novými taktikami, jako je například zastrašování obětí pomocí obrázků jejich domu stažených z Google Maps.
Odborníci Avastu radí na takové podvody nejlépe vůbec nereagovat, a především nic neplatit. V případě sextortion podvodů totiž platí, že podvodníci žádné kompromitující materiály vůbec nemají a jen doufají, že se někdo nachytá.
To je rozdíl oproti cíleným útokům, při kterých jsou kyberzločinci s obětí dlouhodobě v kontaktu a budují si s ní vztah, aby z ní choulostivé fotky či videa následně vylákali a pak je použili k vydírání.
„Platí pravidlo, že co se jednou dostane na internet, už tam zůstane navždy. Pokud svou intimní fotku přeci jen chcete někomu poslat, ujistěte se alespoň, že na ní nejste rozpoznatelní,“ radí odborníci Avastu.
Jak se chránit před sextortion podvody
Sextortion výhrůžky mohou na první pohled působit velmi znepokojivě. Sepsali jsme proto jednoduché kroky, jak se před nimi chránit:
Zdroj: Avast