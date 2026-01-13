Po třetí hodině odpoledne v úterý 13. ledna začali masivně hlásit uživatelé sociální sítě x.com problémy s dostupností. Problém podle serveru DownDetector, kam lidé hlásí servery, které nefungují, trval výpadek necelou hodinu.
Problém se nejvíce dotkl Spojených států, ale sociální síť nebyla dostupná ani v některých dalších částech světa. Co za výpadkem stálo, není jasné.
Poslední problém x.com s dostupností nastal v listopadu 2025. Tehdy za to mohly problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.
|
Velké výpadky na internetu. Problémy hlásila třeba síť X nebo ChatGPT