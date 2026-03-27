Muskova síť X bez varování zdražuje bývalý Tweetdeck. Cena X Pro je pětinásobná

Autor:
  12:39
Zcela bez předchozího upozornění, okamžitě a drasticky změnila sociální síť X, patřící miliardáři Elonu Muskovi, cenu oblíbené aplikace X Pro. Ta se dříve jmenovala TweetDeck a používali ji miliony uživatelů k lepší práci s tweeety.
Fotogalerie4

Služba XPro dříve známá jako TweetDeck

V srpnu roku 2023 se rozhodl Elon Musk, že bezplatnou populární službu TweetDeck přejmenuje na X Pro a zpoplatní ji.

Platformu TweetDeck lidé využívají jako šikovný agregátor pro správu tweetů. Je tak vhodný na organizaci tweetů, práci s více účty a umožňuje také přístup k důležitým statistikám. Až do čtvrtka byl tento nástroj zpoplatněn v rámci předplatného Premium při nákupu přes web částkou 179 korun za měsíc nebo 1 870 při platbě jednou ročně.

Kdo se však chtěl k funkcím X Pro připojit v pátek, byl zastaven černou obrazovkou s informací o tom, že jsou nyní dostupné pouze v rámci nejvyššího předplatného Premium+. To stojí 958 korun měsíčně nebo 9 455 ročně. A to je zhruba pětinásobně více.

Páteční překvapení pro uživatele služby X Pro, kterým bez varování několikanásobně tato služba zdražila.

Firma přitom mlčí a změnu nekomunikuje jinak než zmíněným upozorněním přímo ve službě.

Síť X nyní nabízí tři úrovně předplatného, které se liší následujícími funkcemi:

Základní:Zahrnuje základní funkce balíčku Premium, jako je úprava příspěvků, delší příspěvky a nahrávání delších videí, prioritizace odpovědí, formátování textu, bookmarky, vlastní ikony aplikací a další.
Premium:Zahrnuje všechny funkce základní verze plus značku ověření, omezené reklamy, přístup k žádosti o sdílení výnosů a předplatné pro tvůrce, větší prioritu odpovědí, ověření identity, Media Studio a zvýšené limity používání AI chatbota Grok.
Premium+:Zahrnuje všechny funkce verze Premium s dalšími výhodami, jako jsou vyšší limity pro chatbota Groku, žádné reklamy kdekoli na X (občas se může objevit propagovaný obsah), největší prioritizace odpovědí, Radar search a Articles.
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.