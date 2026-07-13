Nový prohlížeč DuckDuckGo má funkci, kterou může naštvat Google

Prohlížeč DuckDuckGo pro Windows, Mac, iPhone a iPad přichází s aktualizací, která bude mít ve výchozím nastavení povoleno blokování reklam na YouTubu. Na Androidu se má tato funkce podle firmy dostat brzy.
Tam musíte funkci povolit tím, že přejdete do nabídky Nastavení a do části Blokování reklam. Zde můžete toto blokování také vypnout.
YouTube Ad Blocking má zastavit přehrávání reklam, které se spouštějí před a během videí na webových stránkách YouTube. DuckDuckGo říká, že výsledkem je zážitek z YouTube videí bez přerušení. Všechny ostatní funkce na YouTube mají zůstat beze změn.
Firma k detekci a blokování reklam používá seznamy vytvořené komunitou uBlock Origin.
„Tyto seznamy spravuje aktivní open-source komunita a jsou pravidelně aktualizovány, aby držely krok se změnami ve způsobu zobrazování reklam. Můžeme také uplatňovat vlastní pravidla, abychom zlepšili kompatibilitu a omezili výpadky. Stejně jako u většiny blokovačů reklam může i používání našeho blokovače reklam vést k mírnému prodloužení doby načítání. Jakmile se však video načte, nebudou vás reklamy rušit,“ uvádí Peter Dolanjski na serveru firmy.
DuckDuckGo není prvním prohlížečem, který blokuje reklamy na YouTubu, podobný systém má například Opera.
Google, který YouTube vlastní, se však tokovým pokusům brání a snaží se podobné blokovače reklam logicky omezit.