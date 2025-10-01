1. Zjistěte, zda je problém v zařízení, nebo v síti
První otázka, kterou byste si měli položit, zní: nejde internet jen vám, nebo všem v domácnosti? Pokud se wi-fi odmítá spojit jen s jedním počítačem, ale telefon nebo notebook někoho jiného funguje, je jasné – problém je v konkrétním zařízení, nikoliv v síti.
Pokud se nenačítá jedna konkrétní stránka, zkuste otevřít jinou. Když ostatní fungují bez problémů, může být na vině právě ta, kterou se snažíte navštívit. Často jde o krátkodobý výpadek – pomůže chvilku počkat. Chcete-li mít jistotu, využijte nástroje jako www.downforeveryoneorjustme.com, kam stačí zadat adresu stránky, a dozvíte se, zda nefunguje jen vám, nebo i někomu dalšímu. Užitečný je i web www.downdetector.com, který monitoruje vybrané známé weby v reálném čase a ukazuje, jak na tom jsou včetně historie.
Pokud stránky běžně fungují, ale přesto se vám nedaří je otevřít, viníkem může být mezipaměť nebo cookies. Zkuste stránku načíst v anonymním režimu nebo v úplně jiném prohlížeči. Pokud to zabere, je jasné, že problém je v browseru, a vyřešit to může vymazání historie, cache a cookies.
2. Zkontrolujte wi-fi
Když zlobí wi-fi (nefunguje, nebo je pomalá), nemusí být hned na vině poskytovatel internetu. Často stačí ověřit, ke které síti je zařízení připojeno – někdy se totiž počítač nebo telefon automaticky přihlásí k jiné síti, třeba sousedově nebo starému routeru.
Pokud jste na správné síti a problémy v PC přetrvávají, zkuste využít diagnostiku ve Windows. Stačí kliknout na ikonu sítě a spustit „Odstranit potíže“. Systém dokáže sám resetovat adaptér v PC a opravit běžné chyby. Pokud to nepomůže, podívejte se do nastavení síťového adaptéru v Ovládacích panelech, kde lze zkontrolovat, zda jsou správně nastavené údaje jako IP adresa nebo brána. A když nic z toho nevyjde, někdy stačí jen restartovat počítač a připojení se obnoví.