Proč nejde internet? Osm tipů, jak zjistit, kde je problém

Autor:
Snad každý to zná – nefunkční, nebo pomalé připojení k internetu. Kolečka se točí, nervy pracují. Než ovšem začnete volat poskytovateli internetu nebo restartovat vše, co má i nemá kabel, zkuste pár jednoduchých kroků.
Část 1/3

1. Zjistěte, zda je problém v zařízení, nebo v síti

Zjistěte, zda je problém v zařízení, nebo v síti

První otázka, kterou byste si měli položit, zní: nejde internet jen vám, nebo všem v domácnosti? Pokud se wi-fi odmítá spojit jen s jedním počítačem, ale telefon nebo notebook někoho jiného funguje, je jasné – problém je v konkrétním zařízení, nikoliv v síti.

Pokud se nenačítá jedna konkrétní stránka, zkuste otevřít jinou. Když ostatní fungují bez problémů, může být na vině právě ta, kterou se snažíte navštívit. Často jde o krátkodobý výpadek – pomůže chvilku počkat. Chcete-li mít jistotu, využijte nástroje jako www.downforeveryoneorjustme.com, kam stačí zadat adresu stránky, a dozvíte se, zda nefunguje jen vám, nebo i někomu dalšímu. Užitečný je i web www.downdetector.com, který monitoruje vybrané známé weby v reálném čase a ukazuje, jak na tom jsou včetně historie.

Pokud stránky běžně fungují, ale přesto se vám nedaří je otevřít, viníkem může být mezipaměť nebo cookies. Zkuste stránku načíst v anonymním režimu nebo v úplně jiném prohlížeči. Pokud to zabere, je jasné, že problém je v browseru, a vyřešit to může vymazání historie, cache a cookies.

2. Zkontrolujte wi-fi

Když zlobí wi-fi (nefunguje, nebo je pomalá), nemusí být hned na vině poskytovatel internetu. Často stačí ověřit, ke které síti je zařízení připojeno – někdy se totiž počítač nebo telefon automaticky přihlásí k jiné síti, třeba sousedově nebo starému routeru.

Zkontrolujte Wi-Fi

Pokud jste na správné síti a problémy v PC přetrvávají, zkuste využít diagnostiku ve Windows. Stačí kliknout na ikonu sítě a spustit „Odstranit potíže“. Systém dokáže sám resetovat adaptér v PC a opravit běžné chyby. Pokud to nepomůže, podívejte se do nastavení síťového adaptéru v Ovládacích panelech, kde lze zkontrolovat, zda jsou správně nastavené údaje jako IP adresa nebo brána. A když nic z toho nevyjde, někdy stačí jen restartovat počítač a připojení se obnoví.



Vstoupit do diskuse

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Nejčtenější

KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?

Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.

Na své největší letošní akci ČD ukázaly i novou vysokorychlostní lokomotivu

Sobota 20. září patřila v Nymburku železniční historii, současnosti i budoucnosti. Do místního depa, kde se odehrávala hlavní část programu letošního Národního dne železnice Českých drah, dorazilo...

Co tramvaj, to příběh. Podívejme se na průvod pražských tramvají podrobněji

Průvod tramvají ke 150. výročí městské dopravy v Praze 21. září byla sama o sobě krásná podívaná za krásného počasí. Ještě krásnější ale může být, když divák zná i pár střípků z historie toho či...

Skutečné perly. Unikátní historické letouny se slétly do Hahnweide

Jubilejní 20. ročník Oldtimer-Fliegertreffen neboli Setkání historických letadel na travnatém letišti v Hahnweide u městečka Kirchheim/Teck nedaleko Stuttgartu se opravdu povedl. Mezi 12. a 14. zářím...

Jak se Polsko bránilo Rudé armádě, když si ho nacisté s bolševiky porcovali

Dne 17. září 1939 vrazil Sovětský svaz kudlu do zad Polsku. Podívejme se, jak si Stalin dělil kořist s Hitlerem a také, jak se Poláci bránili Rudé armádě. Blíže se potom podíváme alespoň na obranu...

Proč nejde internet? Osm tipů, jak zjistit, kde je problém

Snad každý to zná – nefunkční, nebo pomalé připojení k internetu. Kolečka se točí, nervy pracují. Než ovšem začnete volat poskytovateli internetu nebo restartovat vše, co má i nemá kabel, zkuste pár...

1. října 2025

Slavná kancelář Skunk Works ukázala nový dron. Bude pomáhat stíhačkám

Špionážní SR-71 Blackbird, stíhací P-38 Lightning nebo první neviditelný bombardér F-117 Nighthawk. To jsou jen některé návrhy z proslaveného pracoviště společnosti Lockheed Martin. Letadla vzniklá...

1. října 2025

Co tramvaj, to příběh. Podívejme se na průvod pražských tramvají podrobněji

Průvod tramvají ke 150. výročí městské dopravy v Praze 21. září byla sama o sobě krásná podívaná za krásného počasí. Ještě krásnější ale může být, když divák zná i pár střípků z historie toho či...

30. září 2025

Záplavy slev nečekejte. Veletoč Microsoftu překvapil, ale nezaskočil

Po měsících a týdnech varování o ukončení podpory Windows 10 je všechno jinak – evropská spotřebitelská organizace vyjednala u Microsoftu, že prodlouženou podporu dostane každý uživatel, bez žádných...

30. září 2025

Jak se Polsko bránilo Rudé armádě, když si ho nacisté s bolševiky porcovali

Dne 17. září 1939 vrazil Sovětský svaz kudlu do zad Polsku. Podívejme se, jak si Stalin dělil kořist s Hitlerem a také, jak se Poláci bránili Rudé armádě. Blíže se potom podíváme alespoň na obranu...

29. září 2025

Před 100 lety ještě žil kočí z první pražské „koňky“

Praha před sto lety zažila velkolepou slávu. V září 1925 se na ulice města znovu vydala historická koňka, která připomněla padesát let existence pražské tramvajové dopravy. Vozatajství se ujali...

28. září 2025

Skutečné perly. Unikátní historické letouny se slétly do Hahnweide

Jubilejní 20. ročník Oldtimer-Fliegertreffen neboli Setkání historických letadel na travnatém letišti v Hahnweide u městečka Kirchheim/Teck nedaleko Stuttgartu se opravdu povedl. Mezi 12. a 14. zářím...

28. září 2025

Na své největší letošní akci ČD ukázaly i novou vysokorychlostní lokomotivu

Sobota 20. září patřila v Nymburku železniční historii, současnosti i budoucnosti. Do místního depa, kde se odehrávala hlavní část programu letošního Národního dne železnice Českých drah, dorazilo...

27. září 2025,  aktualizováno  8:50

Před 28 lety se u Medanu zřítil Airbus s 234 lidmi. Tragédie otřásla Indonésií

Před 28 lety do lesnatých kopců na severu Sumatry narazil patnáct let starý Airbus. Za nehodou, jež si vyžádala životy všech 234 lidí na palubě, stála série nedorozumění. Dodnes jde o nejtragičtější...

27. září 2025

Žně na Moravě se před 100 lety protáhly až do svatého Václava

Na konci září 1925 ještě na Moravě i v Čechách dozrával oves a jarní žito. Lidové noviny si všímaly, že zemědělci stále sklízejí, a připadalo jim zvláštní psát o žních tak pozdě. Vysvětlení však bylo...

27. září 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Africký motýl má 458 chromozomů. Mezi mnohobuněčnými živočichy je to rekord

Vědci přečetli genom modráska Polyommatus atlantica. Má 227 párů nepohlavních chromozomů a čtyři pohlavní. K čemu by létající potvoře taková podivnost mohla být?

26. září 2025  11:02

Evropa čelí nástupu exotických chorob přenášených komáry. Léčit se často nedají

Premium

Západonilská horečka, chikungunya či dengue. Onemocnění, která jsme si spojovali s exotickou cizinou, se pomalu stávají všední realitou i v našich zeměpisných šířkách. Rekordní výskyt hlásí Francie,...

26. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.