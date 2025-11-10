Společnost Meta popřela obvinění, že k trénování svých modelů umělé inteligence použila obsah pro dospělé pirátsky stažený z internetu. Meta tímto prohlášením reagovala na žalobu podanou společností Strike 3 Holdings, která se zabývá produkcí erotických filmů.
Celý spor začal poté, co Strike 3 Holdings obvinila Metu, že její IP adresy byly použity ke stažení tisíců filmů pro dospělé prostřednictvím torrentové sítě BitTorrent.
Společnost Strike 3, producent obsahu pro dospělé se sídlem v Miami, který distribuuje pod značkami jako Vixen, Blacked a Tushy, podala žalobu v červenci. V žalobě se podle serveru TorrenttFreak tvrdí, že společnost Meta od roku 2018 používala firemní i maskované IP adresy, které Meta údajně ukrývala pomocí „stealth sítě“. Využila 2 500 „skrytých IP adres“ ke stažení téměř 2 400 filmů v rámci snahy o vybudování multimodálních systémů umělé inteligence.
Podle firmy se mělo jednat o obsah, kterým Meta měla údajně tajně cvičit neohlášenou dospělou verzi svého modelu AI s názvem Movie Gen, Strike 3 se domáhala náhrady škody, která mohla přesáhnout 350 milionů dolarů.
V reakci na to společnost Meta ve svém podání zpochybnila rozsah a vzorec údajné činnosti. Uvedla, že za sedm let bylo pomocí firemních IP adres společnosti Meta staženo pouze 157 filmů společnosti Strike 3, což představuje v průměru asi 22 stažení ročně ze 47 různých adres.
Advokátka společnosti Meta, Angela L. Dunningová, to popsala jako „skromnou, nekoordinovanou činnost“, kterou pravděpodobně prováděli jednotlivci z osobních důvodů, nikoli v rámci výcviku umělé inteligence.
V návrhu na zamítnutí žaloby Meta podle webu ArsTechnica obvinila Strike 3, že se opírá o „domněnky a narážky“, přičemž uvedla, že Strike 3 „byla některými označena za tzv. autorského trolla, který podává vyděračské žaloby“.
Meta požádala o zamítnutí všech nároků na autorská práva a argumentovala, že neexistují žádné důkazy o tom, že by technologický gigant řídil jakékoli stahování přibližně 2 400 filmů pro dospělé, které vlastní Strike 3, nebo že by si byl vůbec vědom této nelegální činnosti.