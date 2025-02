Drobný softwarový update by mohl uživatele PC nadchnout, má však háček

Rozhraní Thunderbolt v sobě kombinuje technologie DisplayPort a PCI Express, díky čemuž ho lze používat pro ultra rychlé přenosy dat i obrazu ve vysokém rozlišení a s vysokou obnovovací frekvencí. Nejčastěji se dnes používá k připojování dokovacích stanic, externích disků a monitorů.

Nově lze funkci Thunderbolt Share použít k propojení dvou počítačů. Stačí do obou zapojit kabel a ve stejnojmenné obslužné aplikaci vybrat, co je vaším záměrem.

Využít můžete ultrarychlý přenos dat – testovací adresář o velikosti 10 GB mezi počítači přelétl během pár sekund. Aplikaci můžete využít i k pravidelné synchronizaci dat na dvou různých počítačích. V rekordním čase také můžete přenést obsah starého počítače do nového. A také se k druhému počítači připojit pro sdílení obrazovky, myši, klávesnice a úložiště.

Přenos videa může být zajímavý například pro ty, co streamují své hraní počítačových her na internet a využívají k tomu setup se dvěma počítači. Jednak nepotřebuje žádnou zachytávací kartu, navíc může využít plnou dostupnou kvalitu – my viděli přenos ve 4K/120 Hz a prakticky bez komprese. Notebook takovou rychlost zobrazit neuměl, ale streamovací či záznamový software ji měl k dispozici.

A teď ten háček, respektive dva. Thuderbolt Share funguje na kterémkoli počítači s Windows a rozhraním Thunderbolt 4 nebo Thunderbolt 5. Protože však za funkcí stojí společnost Intel, s procesory AMD nebude možné TB Share používat (třebaže některé motherboardy Thunderbolt porty mají). Je to logické, ale pro běžné uživatele poněkud nepřehledné.

Velkým háčkem je i licenční politika. Pro využití funkcí TB Share musí být aspoň jedno ze zařízení pro tuto funkci certifikované. Může to být jeden z počítačů, může to být dokovací stanice, může to být třeba monitor, který k propojení dvou počítačů použijete. Certifikace totiž znamená zaplacenou licenci za použití nové funkce – bez ní ji nespustíte.

Do jisté míry je to pochopitelné, nicméně pro okamžité nasazení a využití je to rozhodně překážka. I proto, že nabídka certifikovaných zařízení je zatím omezená.