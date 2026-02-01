Společnost Meta, které kromě Instagramu patří i sociální síť Facebook a populární messenger aplikace WhatsApp, oznámila své plány představit prémiové placené služby v rámci Instagramu.
Facebook, Whatsapp a Instagram mohou mít placené prémiové funkce
Má přitom jít o samostatné předplatné, které nemá nic společného se službou Meta Verified, která je zaměřená spíš na tvůrce obsahu a firmy, které díky tomu získají odznak ověřeného profilu, nonstop přímou podporu, ochranu před napodobováním a další služby. Nové předplatné by naopak mělo více cílit na běžné uživatele.
Nové placené funkce Instagramu
Mezi nové funkce, které by Instagram mohl nabídnout platícím uživatelům, by mohla přibýt možnost vytvářet neomezené seznamy sledujících, „Super Like“, nebo možnost podívat se na cizí příběh, bez toho, aby se to jeho autor dozvěděl.
Přišel na to Alessandro Paluzzi, který se věnuje reverznímu inženýrství a pravidelně na síti X informuje o chystaných změnách především Instagramu a Threads.
Magazín TechCrunch zároveň ve své zprávě o chystaném testu prémiových služeb uvádí, že může jít ze strany společnosti Meta o hledání způsobu, jak financovat své počínání na poli AI. Společnost nedávno například investovala údajně dvě miliardy dolarů, aby pořídila firmu Manus, která se zabývá vývojem AI agentů, kteří dokážou na základě zadání samostatně plánovat, provádět a dokončovat úkoly. Právě to by mohlo být jednou z nových funkcí, za kterou si uživatelé budou muset platit.
Kromě toho by mezi placenými funkcemi mohly skončit i už existující AI produkty společnosti Meta, jako například Vibes – generátor krátkých videí, který je momentálně dostupný zdarma a nově by mohl být nabízený jak freemium.
Stávající předplatná Instagramu
Instagram placené funkce nabízí už v současnosti. Jednou z nich je již zmíněná funkce Meta Verified, která obsahuje pokročilé možnosti pro tvůrce obsahu.
Tou druhou je pak možnost zaplatit si používání aplikace bez reklam. Společnost Meta tak v roce 2023 reagovala na evropský zákon o digitálním trhu (DMA), podle kterého musí mít uživatelé možnost využívat aplikace a internetové stránky i bez nutnosti sdílení osobních údajů, na základě kterých pak platformy uživatelům zobrazují cílenou reklamu. Model „souhlas nebo platba“, který Meta využívá i u Facebooku, se v této podobě ovšem nelíbil Evropské komisi, která za něj společnosti loni vyměřila pokutu ve výši 200 milionů eur, a v brzké době se tak dočká úprav.
