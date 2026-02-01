Instagram chystá další předplatné. Nové funkce budou mimo Verified

Autor:
  4:00
Společnost Meta plánuje spustit testování nových placených funkcí na Instagramu i v dalších svých aplikacích. Mělo by jít o nové samostatné předplatné, nezávislé na Meta Verified a předplatném, které na Instagramu vypíná zobrazování reklamy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Společnost Meta, které kromě Instagramu patří i sociální síť Facebook a populární messenger aplikace WhatsApp, oznámila své plány představit prémiové placené služby v rámci Instagramu.

Facebook, Whatsapp a Instagram mohou mít placené prémiové funkce

Má přitom jít o samostatné předplatné, které nemá nic společného se službou Meta Verified, která je zaměřená spíš na tvůrce obsahu a firmy, které díky tomu získají odznak ověřeného profilu, nonstop přímou podporu, ochranu před napodobováním a další služby. Nové předplatné by naopak mělo více cílit na běžné uživatele.

Nové placené funkce Instagramu

Mezi nové funkce, které by Instagram mohl nabídnout platícím uživatelům, by mohla přibýt možnost vytvářet neomezené seznamy sledujících, „Super Like“, nebo možnost podívat se na cizí příběh, bez toho, aby se to jeho autor dozvěděl.

Přišel na to Alessandro Paluzzi, který se věnuje reverznímu inženýrství a pravidelně na síti X informuje o chystaných změnách především Instagramu a Threads.

Magazín TechCrunch zároveň ve své zprávě o chystaném testu prémiových služeb uvádí, že může jít ze strany společnosti Meta o hledání způsobu, jak financovat své počínání na poli AI. Společnost nedávno například investovala údajně dvě miliardy dolarů, aby pořídila firmu Manus, která se zabývá vývojem AI agentů, kteří dokážou na základě zadání samostatně plánovat, provádět a dokončovat úkoly. Právě to by mohlo být jednou z nových funkcí, za kterou si uživatelé budou muset platit.

Kromě toho by mezi placenými funkcemi mohly skončit i už existující AI produkty společnosti Meta, jako například Vibes – generátor krátkých videí, který je momentálně dostupný zdarma a nově by mohl být nabízený jak freemium.

Stávající předplatná Instagramu

Instagram placené funkce nabízí už v současnosti. Jednou z nich je již zmíněná funkce Meta Verified, která obsahuje pokročilé možnosti pro tvůrce obsahu.

Tou druhou je pak možnost zaplatit si používání aplikace bez reklam. Společnost Meta tak v roce 2023 reagovala na evropský zákon o digitálním trhu (DMA), podle kterého musí mít uživatelé možnost využívat aplikace a internetové stránky i bez nutnosti sdílení osobních údajů, na základě kterých pak platformy uživatelům zobrazují cílenou reklamu. Model „souhlas nebo platba“, který Meta využívá i u Facebooku, se v této podobě ovšem nelíbil Evropské komisi, která za něj společnosti loni vyměřila pokutu ve výši 200 milionů eur, a v brzké době se tak dočká úprav.

Meta v Evropě nabídne méně personalizovanou reklamu na Facebooku a Instagramu
Vstoupit do diskuse

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

Největší evropské nádraží mají v Lipsku. Je z roku 1915 a jsou tam poklady

Leipzig Hauptbahnhof

Leipzig Hauptbahnhof, tedy hlavní nádraží v Lipsku, je jedním z nejvýznamnějších německých železničních terminálů. Jeho historie je bohatá a na jedné jeho koleji najdeme soubor pokladů právě s...

WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné

Aplikace WhatsApp (ilustrační obrázek)

Populární messenger WhatsApp už nebude zadarmo. Společnost Meta začala již v loňském roce ve světě testovat zobrazování reklam v záložce Aktuality a ve Stavech. Nyní se ukázalo, že kód nejnovější...

Challenger. Děsivý výbuch přežili, při nárazu na hladinu už neměli šanci

Tragická havárie raketoplánu Challenger krátce po startu z Kennedyho vesmírného...

Před 40 lety došlo k jedné z největších tragédií v historii pilotované kosmonautiky. Nad Floridou zahynulo při explozi raketoplánu Challenger všech sedm členů posádky. Detaily tragédie a také...

Marné varování a nehorázná lež. Kosmonauti z Challengeru mohli žít

Poslední okamžiky před ničivým výbuchem Challengeru.

Vypadalo to, že i samotné raketoplány varují NASA, aby Challenger osudového dne nestartoval. Problémy, které se staly sedmi kosmonautům na palubě raketoplánu osudnými, totiž postihly téměř polovinu...

Instagram chystá další předplatné. Nové funkce budou mimo Verified

Instagram

Společnost Meta plánuje spustit testování nových placených funkcí na Instagramu i v dalších svých aplikacích. Mělo by jít o nové samostatné předplatné, nezávislé na Meta Verified a předplatném, které...

1. února 2026

Kdy je čas změnit e-mail: osm signálů, že stará adresa už neslouží

Ilustrační foto – Windows 11

E-mail je pro mnoho z nás první digitální identitou, pomocí které vystupujeme navenek. Přihlašujeme se s ním do služeb, komunikujeme s lidmi, vystupujeme přes něj pracovně i soukromě. Někdy však...

1. února 2026

Bytová krize dusila republiku i před 100 lety, stejně jako dnes

Bytová krize dusila republiku i před 100 lety, stejně jako dnes

„Těžce rozumí sytý hladovému a ještě tížeji bydlící nebydlícímu,“ psaly před 100 lety Národní listy. Československo totiž řešilo v roce 1926 bytovou krizi, která lidem brala čas, nervy i politickou...

1. února 2026

WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné

Aplikace WhatsApp (ilustrační obrázek)

Populární messenger WhatsApp už nebude zadarmo. Společnost Meta začala již v loňském roce ve světě testovat zobrazování reklam v záložce Aktuality a ve Stavech. Nyní se ukázalo, že kód nejnovější...

31. ledna 2026

Jsou drahé a ještě nedostupné. Řeč tentokrát není o bytech, ale o bitech

Premium
Počítačový procesor

Paměti, SDD úložiště, grafické karty a řada dalších komponent je postižena přesouváním výroby k uspokojení poptávky po čipech pro vývoj velkých jazykových modelů, které jsou základem generativní...

31. ledna 2026

Artemis II: Aby se mise k Měsíci podařila, musí klapnout tisíc a jedna věc

Dušan Majer

Na proslulé rampě 39B v Kennedyho vesmírném středisku už stojí masivní raketa SLS. V sobotu sedmého února brzy ráno by mohla vynést čtyři astronauty na cestu k Měsíci. Jak let proběhne a co přijde po...

31. ledna 2026

Nehrajte hity z ciziny, ale české šlágry, vyzývaly noviny před 100 lety

Zpěvák a skladatel R. A. Dvorský

Kavárny, restaurace i divadla hrály před 100 lety jednu melodii za druhou – jenže většinou to nebyla česká muzika. Už v roce 1926 si Národní listy stěžovaly, že domácí populární hudbu vytlačují...

31. ledna 2026

Vědci objevili planetu podobnou Zemi, na povrchu je ale minus 70 stupňů

Nádherná planeta, obíhající okolo hvězdy Slunce v průměrné vzdálenosti zhruba...

Mezinárodní tým vědců objevil novou potenciálně obyvatelnou planetu vzdálenou od té naší asi 146 světelných let. Planeta s podobnou velikostí jako Země může nabízet podmínky vhodné pro život, pokud...

30. ledna 2026  18:14

Obří praklokan vážil 250 kilo. Mohl skákat stejně jako jeho dnešní příbuzní

Klokan Procoptodon goliah v představě umělce

Potvora jménem Procoptodon goliah vymřela před pouhými čtyřiceti tisíci lety. Paleontologové si dosud mysleli, že kvůli své velikosti nemohla hopsat jako současní klokani. Nejspíš se ale mýlili.

30. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Obří praklokan vážil 250 kilo. Mohl skákat stejně jako jeho dnešní příbuzní

Klokan Procoptodon goliah v představě umělce

Potvora jménem Procoptodon goliah vymřela před pouhými čtyřiceti tisíci lety. Paleontologové si dosud mysleli, že kvůli své velikosti nemohla hopsat jako současní klokani. Nejspíš se ale mýlili.

30. ledna 2026

Facebook plánuje nové předplatné. Mohlo by nabídnout více AI

ilustrační snímek

Společnost Meta plánuje v řádu měsíců spustit placené prémiové funkce na Facebooku a dalších svých aplikacích. Spekulace mluví o tom, že jde o snahu, jak financovat AI projekty, do kterých společnost...

30. ledna 2026

Život si zachránil na poslední chvíli. Před Challengerem hořelo Apollo

Posádka Apolla 1 během výcviku v bazénu v červnu 1966. Grissom je v nafukovacím...

O jeden den a devatenáct let dříve, než těsně po startu vybuchl raketoplán Challenger, uhořela posádka Apolla 1. Stalo se tak při nácviku na rampě. Důvody tragické havárie byly v obou případech...

30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.