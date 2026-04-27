Immich je zdarma dostupná open-source platforma pro správu a zálohování fotografií a videí, kterou lze provozovat buď na vlastním serveru, běžném domácím, klidně i starším PC, na NASu, nebo ve vlastním, případně veřejném cloudu. První verze spatřila světlo světa teprve v roce 2022. Není to však jen „další cloudová služba“. Slibuje vrátit fotogalerie plně pod naší kontrolu na základě filozofie organizace Futo.
V roce 2021 ji založil veterán Silicon Valley Eron Wolf s tím, že vytvoří platformu, kde nebude třeba spoléhat se na stávající technologické společnosti nebo firmy rizikového kapitálu.
„Prostřednictvím in-house inženýrství, investic, grantů a veřejného vzdělávacího úsilí vytváříme a financujeme software, který zpochybňuje dominanci Big Tech,“ tvrdí na svých stránkách.
Proč řešit alternativu ke stávajícímu řešení
Služby jako Google Fotky nebo iCloud Fotky jsou technologicky velmi vyspělé. Jenže zároveň znamenají, že veškerá vaše obrazová historie – rodina, děti, dovolené, pracovní dokumentace atd. – leží na serverech třetí strany. I když jejím poskytovatelům důvěřujete, přesto nad nimi nemáte plnou kontrolu.
Druhý aspekt je ekonomický. Mnoho lidí dnes platí tarif Google One primárně proto, že jim přerostla knihovna fotek přes základní limit. Fotky jsou často jediný důvod, proč drží vyšší tarif. Stejná situace může nastat i u Applu, pokud nemají rodinný balíček nebo vyšší plán. Dlouhodobě to znamená pravidelný měsíční výdaj bez horní hranice – protože objem dat roste pořád.
Immich tento model obrací. Úložiště není limitované tarifem, ale fyzickým diskem. Máte 4 TB disk? Máte možnost na něm mít 4 TB pro fotky. Kapacita dojde? Přidáte další disk. Bez nutnosti navyšovat předplatné za každý další gigabajt.
