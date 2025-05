Před necelými deseti lety jsme přinesli informaci o tom, že Google mění své hlavní logo. S tím souvisela i změna u ikon produktů a služeb. Tehdy jsme v textu „Nové logo Google budí rozpaky. Je to největší změna v historii firmy“ psali, že ke změně loga společnost přistoupila kvůli tomu, aby bylo dobře čitelné na všech zařízeních, tedy nejenom na stolních počítačích, ale třeba i hodinkách.

Nyní firma ukazuje, že by mohla přijít další změna. Naznačuje to zavedení nového barevného stylu loga, které firma nyní připojila k aplikaci pro vyhledávání na některých zařízeních společnosti Apple.

Změna je to poměrně nenápadná, protože ikona je typograficky stejná, dokonce využívá i stejnou barevnou škálu. Zmizelo však pevné ohraničení mezi jednotlivými barvami, které se tak navzájem prolínají.

Nové barevné provedení ikony G

Novinka přichází týden před tím, než firma zahájí svou tradiční vývojářskou konferenci Google I/O, což je její největší akce tohoto druhu. Právě na ní ukazuje většinu novinek a změn, na kterých pracuje nebo se je chystá vypustit do světa.

Mohlo by se to tak týkat i změn některých ikon, nebo možná celého logotypu. Jak upozorňuje například server Chrome Unboxed novinka se totiž týká zapojování generativní umělé inteligence do jednotlivých produktů.

„Celkovým výsledkem je dynamičtější a barevnější vzhled, který se vizuálně trochu více shoduje s estetikou gradientů, kterou známe ze značky Google Gemini, spolu se zkratkou pro režim AI ve vyhledávání,“ myslí si Robby Payne z tohoto serveru.

Google se svou AI Gemini snaží prosadit v konkurenci firem v čele s OpenAI spolupracující s Microsoftem, Anthropic, Mistral, Meta, X.ai a řadou dalších vývojářů velkých jazykových modelů (LLM). A právě dát najevo změnou log a ikon, že generativní umělá inteligence je úzce spojená s celkovou firemní filozofií, může pomoci získat větší důvěru uživatelů i investorů, v kroky společnosti na tomto poli.