Společnost Deezer ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos oslovila 9 tisíc respondentů, v rámci průzkumu, v němž byly dotazovaným předloženy k poslechu tři skladby, z nichž dvě vygenerovala AI a jednu vytvořili lidé. Vyplynulo z něj, že až 97 procent posluchačů přitom nedokáže rozlišit mezi hudebními skladbami plně vygenerovanými pomocí umělé inteligence (AI) od hudby vytvořené lidmi.
Když byly respondenti s tímto výsledkem konfrontováni, 71 procent z nich výsledek překvapil. Více než polovina pak uvedla, že vlastní neschopnost rozpoznat hudbu od AI u nich vyvolala nepříjemné pocity.
Možná i proto 80 % respondentů souhlasilo s tím, že hudba výhradně generovaná AI by měla být jasně označena.
Podle 65 procent respondentů by nemělo být dovoleno používat materiály chráněné autorskými právy pro trénování modelů AI generujících hudbu. Za neetické takové počínání považuje 73 procent respondentů.
Podle 70 procent účastníků průzkumu je hudba generovaná výhradně pomocí AI ohrožením pro obživu hudebníků, interpretů a skladatelů. Že by tantiémy za hudbu vygenerovanou AI měly být nižší, se domnívá 69 procent respondentů.
Průzkumu se zúčastnili respondenti z USA, Británie, Francie, Německa, Nizozemska, Brazílie a Kanady.
Na druhou stranu respondenti vítají AI ve specifických případech. Téměř polovina z nich si myslí, že AI jim může pomoci objevit více hudby, která se jim líbí.
Počet AI skladeb roste
Samotná platforma Deezer denně odhalí přibližně 50 tisíc nově nahraných skladeb vytvořených výhradně pomocí AI. To představuje 34 procent všech skladeb, které na platformu za den někdo vloží. V lednu přitom uvedla, že to bylo 10 tisíc AI skladeb denně, v dubnu už 20 tisíc skladeb denně a v září pak oznámila, že počet takových skladeb vzrostl na 30 tisíc denně.
Skladby plně vygenerované pomocí AI začala tato francouzská společnost letos označovat pomocí nástroje pro detekci umělé inteligence, což odůvodnila potřebou transparentnosti.
„Jsme pevně přesvědčeni, že kreativita je dílem lidí a měla by být chráněna,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Deezeru Alexis Lanternier.
Švédská platforma Spotify, která má největší podíl na trhu hudebního streamingu, loni oznámila, že přestala vyplácet odměny autorům skladeb, které vygenerují méně než tisíc přehrání za posledních 12 měsíců. To kritizoval například hudební publicista Anthony Fantano.
Většinou se odhaduje, že si umělci na Spotify vydělají 0,003 až 0,005 dolaru za přehrání skladby. Agentura AP loni upozornila, že žádná fixní sazba neexistuje. „Řekněme, že posluchač utratí za měsíční předplatné deset dolarů. Tři z těchto dolarů jdou Spotify, zbylých sedm držitelům práv,“ sdělil agentuře viceprezident Spotify Charlie Hellman. Řada umělců také pro nahrávání skladeb na platformy využívá zprostředkovatele, kteří jim odměnu vyplácejí až od určité částky nebo od určitého počtu přehrání.
Velká hudební vydavatelství Sony Music, UMG a Warner Records loni podala žalobu na firmy Suno a Udio, jejichž internetové aplikace uživatelům umožňují generovat hudbu pomocí AI. Žaloby hovořily o porušování autorských práv v masovém měřítku.
UMG a Udio se v říjnu dohodly na mimosoudním urovnání sporu o porušování autorských práv. Součástí dohody je strategické partnerství obou stran. Podle UMG budou obě společnosti „spolupracovat na inovativní, nové komerční hudební tvorbě, poslechu a streamování“. Součástí dohody je i kompenzace ze strany Udia, kterou však firmy neupřesnily.