Hraní na PC bez Windows: ušetřili jsme 5 tisíc a získali lepší výkon

Dlouho platilo, že když chcete na počítači hrát hry, potřebujete operační systém Windows. To se v posledních letech změnilo. Může za to zejména společnost Valve, která svoji herní konzoli Steam Deck postavila na vlastní linuxové distribuci Steam OS a aby hry nativně napsané pro prostředí Windows na linuxové konzoli fungovaly, vyvinula překladovou vrstvu Proton, která běh hry naprogramované pro Windows v linuxovém prostředí umožní.
A tady to začíná být zajímavé. Navzdory masivním investicím byl Proton uvolněn jako open-source software, díky čemuž na něm mohly pracovat tisíce nezávislých programátorů, kteří tak pomáhají produkt posouvat dál způsobem a tempem, které by v rámci uzavřeného vývojového týmu nebyl možný. Část z nich dokonce Valve napřímo finančně podporuje. A je to logické, Valve vydělává zejména na herních licencích, takže čím větší bude množina hardwaru, na kterém bude její herní platforma fungovat, tím lépe. Vedle Protonu se takto Valve stará i o grafické ovladače Mesa (pro grafické čipy AMD a Intel) a grafické rozhraní Vulkan.
A tím se dostáváme k meritu tohoto textu. Produkty výše uvedené práce nejsou exkluzivní pro konzole, ale lze je využít i s notebookem nebo desktopem. Proč to dělat? Například proto, že při koupi počítače bez licence Windows významně ušetříte – Lenovo Legion 7 15ASH11 s procesorem AMD Ryzen AI MAX+ 388 a integrovanou grafickou částí Radeon 8060S, s 32 GB RAM, 1TB SSD, 15,3" OLED displejem s rozlišením 2560 x 1600 pixelů a frekvencí 165 Hz pořídíte buď za 54 989 Kč s Windows, nebo 49 989 Kč bez systému.
Herní počítač s blbuvzdorným Linuxem
Nejspíše nejsnadnější cestou, jak počítač bez systému bezplatně připravit na hraní her je instalace systému Bazzite. Klasicky si (na funkčním počítači) stáhnete ISO obraz operačního systému, přes nástroj Fedora Media Writer si vytvoříte instalační USB paměť, tu zapojíte do počítače bez systému a spustíte instalaci.
Kouzlo Bazzite spočívá zejména v tom, že je to systém kompletně nachystaný pro hráče. Proton, Mesa, Steam a spousta dalších prvků jsou nainstalovány automaticky spolu se systémem a samy se při instalaci nastaví na použitý hardware, není tedy moc úkonů, které by uživatel musel dodělat.
Druhé kouzlo je označeno výrazem „imutabilní systém“. Hlavní systémové soubory jsou „jen pro čtení“ a uživatel je nemůže nějakým neobratným příkazem v Terminálu poškodit. A v případě aktualizace se stáhne celý systém na pozadí znovu (vše uživatelské zůstává nedotčeno). Pokud by nastal nějaký problém, uživatel může vždy nabootovat do předchozí funkční verze systému.
Zmínil jsem výraz „Terminál“, což je rozhraní pro ovládání systému textovými příkazy. V případě Bazzite nepotřebujete často a pokud to nastane, máte velkého pomocníka – AI chatbot vám ochotně poradí, jak postupovat a nabídne přímo kód, který stačí zkopírovat. Je samozřejmě potřeba nad tím, co vkládáte, přemýšlet (a v případě pochybností si kód jinde ověřit), ale z naší zkušenosti to zatím fungovalo dobře.
A jaký byl rozdíl mezi systémy na jednom notebooku?