Software zdarma: perfektní smazání dat či hledání v mobilech a tabletech

Programátor Nirsoft vytvořil zbrusu novou aplikaci. Tentokrát se zaměřil na mobilní telefony. Jeho MobileFileSearch totiž slouží k vyhledávání souborů ve smartphonech.

Tento nástroj je určen – jak už u Nirsoftu bývá – pro Windows. Kromě prohledávání ve smartphonech umí hledat také v tabletech (zařízení musí mít systém Android). Zařízení musí být připojená k PC prostřednictvím USB portu a použít MTP protokol (Media Transfer Protocol) – nutno vybrat na obrazovce mobilního zařízení po připojení. Vyhledávat soubory přitom lze podle velikosti, vytvořeného času, upraveného času nebo názvu. Po nalezení souborů v zařízení je můžete případně odstranit, zkopírovat do složky v počítači nebo exportovat seznam souborů do souboru CSV, HTML či TXT souboru. Škoda jen, že nevyhledává také na základě obsahu v souboru, což by se mohlo hodit u textových souborů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ vyhledávání dle několika kritérií

+ export informací

- neprohledává vnitřky souborů

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (95 KB).

I přestože operační systém Windows 10 aktuálně umí celkem dobře zobrazovat, kolik bylo do a z počítače přeneseno dat, a také umožňuje rozebrat, které aplikace tak učinily, stále lze jít dále. Navíc uživatelé předchozích verzí operačního systému takovéto funkce nemají, ale mohou mít.

Venea NetTraffic umožňuje sledovat přenos dat v síti a prohlížet statistiky v hodinovém, denním, týdenním, měsíčním a ročním využití šířky pásma – stačí si zvolit časový úsek. Program také obsahuje graf zobrazující data v reálném čase a ikonu na liště. V nastavení jsou volby, kde mimo jiné najdete možnost učinit miniaplikaci průhlednou či nastavit automatický start s Windows. Mezi další funkce patří import a export statistik, přizpůsobitelné grafy a podpora pro víc síťových rozhraní/karet, respektive čipů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: částečně

Vyžaduje instalaci: ANO

+ statistiky za vybraný čas

+ podpora více sítových čipů

+ miniaplikace

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (384 KB).

Nenávratně zničit data na diskovém úložišti bez jeho poškození je úkolem tohoto programu. Postará se o jejich odstranění a zároveň oblast, kde se nacházely, několikrát přepíše, aby je nebylo možné obnovit.

Nabízí výběr z několika standardních algoritmů (Gutmann, DoD atd.), které se liší v počtu přepisů, ale i potřebného času k dokončení tohoto úkolu. Mazat lze jak celý disk, tak určité soubory či složky. Navíc umí od nepotřebných souborů očistit dočasné soubory Windows a tím uvolnit potřebné místo na disku. Hardwipe dokáže smazat i celý USB flash disk. Mezi další vlastnosti patří nastavení míry zatížení PC skartací, logování a integrace do kontextové nabídky Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ po skončení práce může vypnout PC

+ integrace do kontextového menu

+ maže i USB flash disky

- místy nelogické ovládání

80 %