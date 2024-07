Padouši dostali další balík ukradených hesel. Není tam náhodou i to vaše?

Databáze s názvem RockYou2024 obsahuje směsici starých a nových úniků hesel a představuje vážné riziko, jelikož umožňuje hackerům snadno zneužít ukradená hesla k přístupu k různým online účtům. Ačkoli někteří specialisté její reálnou hrozbu zpochybňují – je prý již příliš obsáhlá a obsahuje příliš balastu na to, aby šla rozumně použít – v případě bezpečnosti je lepší počítat s tou horší variantou. Web Cybernews uniklá hesla nahrál do svého nástroje, díky kterému si lze zkontrolovat, zda se v seznamu nenachází i ta vaše.

Nástroj pro kontrolu prolomených hesel

Ochrana jménem hash

Jestliže se mezi nimi nachází ta vaše, potom si je ihned změňte. Pokud je navíc používáte ve více online službách – což je velký bezpečnostní problém a rozhodně by k tomu nemělo docházet – změňte je všude. Rovněž zvažte, zda byste svůj dosavadní přístup k heslům neměli zcela přehodnotit – udělat ho bezpečnějším. Je vhodné upozornit na to, že správně zabezpečený web hesla v jejich původní podobě neuchovává. Místo toho pro jejich ochranu používá hashování.

Pokud by v tomto případě z webu došlo k nějakému úniku dat (když hackeři ukradnou databázi s hashi), skutečná hesla nebudou vyzrazena. Aby se útočníkům podařilo prolomit hashovací funkci, museli by pro každé heslo provést náročný výpočetní proces „hrubou sílou“. Chytří hackeři však dokážou prolomit slabá hesla, i když jsou hashována, pokud vědí, jakou hashovací funkci web použil.

Poslední heslo, které si budete muset pamatovat

Heslům zapsaných na papíru dávno odzvonilo a jediným správným způsobem jejich uchování se doporučuje ve správci hesel. Je jedno zda používáte specializovanou aplikaci typu Roboform, LastPass, 1Password či jinou. Nebo jste vsadili na uchování hesel v browseru, který používáte k surfování na webu. Jestliže dosud žádného správce hesel nepoužíváte, potom dost možná vlastníte snadno prolomitelná hesla a s největší pravděpodobností je používáte ve více službách. Hesla přitom nejsou věc, kterou byste měli podceňovat.

Správce hesel v Chrome

Bohužel ani použití správce hesel neznamená, že vaše hesla jsou v bezpečí. Za prvé, pokud se v něm nachází stará a snadná hesla, tak ani on je logicky neochrání před jejich zneužitím. A za druhé, přístup do správce hesel by měl být chráněn opravdu velmi silným a těžce prolomitelným heslem, které by neměl nikdo znát. Pokud toto dodržíte, může se právě toto heslo stát tím posledním, které si budete muset pamatovat. Výzkumníky je dokonce prokázáno, že každý z nás si dokáže zapamatovat alespoň jedno silné heslo. Tak bychom se toho neměli bát.

Naučte se používat přístupové fráze

Výměna slabých hesel za silná a jedinečná (tedy, že nebudete využívat stejná ve více službách) vám přinese klid. Alespoň do doby, než dojde k dalšímu úniku hesel. Podle expertů je přitom vhodné zvážit další změnu. Zatímco před několika lety ještě doporučovali používat robustní a složitá hesla, která se měla měnit do tři měsíců, aktuálně sází na využití dlouhých přístupových frází, které by se měly měnit až tehdy, pokud dojde k úniku hesel. Nebo v případě, kdy to uznáte za vhodné.

Dlouhé přístupové fráze jsou alternativou ke složitým alfanumerickým heslům. Jedná se o delší sekvence slov a frází, které jsou pro nás snadněji zapamatovatelné a zároveň poskytují vysokou úroveň zabezpečení. Vybrat si můžeme frázi, která nám dává smysl, například text písně, citát z knihy nebo větu, která je pro nás osobně důležitá. Navíc při zadávání dlouhé fráze je menší pravděpodobnost, že uděláme chybu, která by nám zabránila v přihlášení.

Může to být například celá věta, která vám z nějakého důvodu utkvěla v hlavě, doplněná velkými písmeny, speciálními znaky nebo emoji. I když není nijak extra složitá, automatickým nástrojům bude její prolomení trvat celou věčnost.

Jak vymyslet vhodnou frázi

použijte alespoň 8 slov – čím delší fráze, tím lépe kombinujte různá slova – použijte slova z různých kategorií, jako jsou zvířata, barvy, jména a čísla vyvarujte se používání osobních informací – nepoužívejte své jméno, adresu, datum narození ani žádné jiné osobní údaje, které by mohl hacker snadno zjistit nepoužívejte běžné fráze – vyhněte se frázím, které jsou používané použijte velká a malá písmena – kombinace velkých a malých písmen může ztížit prolomení fráze přidejte symboly – ještě více ho uděláte složitějším zahrnutím symbolů, jako jsou tečky, čárky nebo pomlčky

Jak navrhnout vlastní frázi

Přístupových frází můžete mít celou řadu a není těžké je vymyslet. Příkladem může být „Moje první láska kempuje pod hvězdami v Krkonoších“ (fráze obsahuje kombinaci slov z různých kategorií); „Kde je vůle, tam je i cesta“ (známý citát); „Neboj se jít za svými sny, i když se zdají nemožné“ (motivační citát); „Život je krásný, užívej si ho naplno“ (optimistický citát) apod.

Gemini navrhlo přístupové fráze

Pokud byste chtěli nějakou inspiraci, požádejte AI (například Gemini, nebo ChatGPT, ať vám s tím pomůže na základě nějakých vašich vstupů (co máte rádi, kde jste byli, kam se chcete podívat, co vám dělá dobře apod.). Případně použijte generátor přístupových frází jako je tento. Možná najdete i nějaký s českými frázemi.

Generátor přístupových frází

Pojďme se ještě podívat na několik typů, co rozhodně při používání hesel nedělat.

Slabá hesla – v žádném případě nepoužívejte snadná a profláknutá hesla typu „123456“, „qwertz“, „heslo“ apod. A rovněž jména svých dětí, jak „franta2020“ (jméno chlapce + ročník narození), nebo oblíbeného sportu, místa, kde jste se narodili apod.

Recyklace hesel – pokud je uživatel donucen udělat změnu hesla, nejčastěji si přeje používat to stejné, jen například s malou změnou. Dejme tomu, že používal jméno své kočky. Při vynucení změny hesla použije jméno své kočky a přidá nakonec „1“. Při další změně místo „1“ použije „2“ atd.

– pokud je uživatel donucen udělat změnu hesla, nejčastěji si přeje používat to stejné, jen například s malou změnou. Dejme tomu, že používal jméno své kočky. Při vynucení změny hesla použije jméno své kočky a přidá nakonec „1“. Při další změně místo „1“ použije „2“ atd. Osobní informace – když už jsme u jména kočky, tak je vhodné upozornit na to, že by se neměly používat ani osobní informace typu jmen rodiny, místa narození, automobilu apod. Tato hesla lze prolomit metodou pokus omyl. Existuje totiž celá řada možností, jak tyto informace o vás zjistit (a nemusí jít pouze o sociální sítě). Odhodlaný hacker (nebo zvědavý soused) pravděpodobně dokáže uhodnout jakékoliv heslo, které si vytvoříte na základě svých osobních informací.

– když už jsme u jména kočky, tak je vhodné upozornit na to, že by se neměly používat ani osobní informace typu jmen rodiny, místa narození, automobilu apod. Tato hesla lze prolomit metodou pokus omyl. Existuje totiž celá řada možností, jak tyto informace o vás zjistit (a nemusí jít pouze o sociální sítě). Odhodlaný hacker (nebo zvědavý soused) pravděpodobně dokáže uhodnout jakékoliv heslo, které si vytvoříte na základě svých osobních informací. Zavření zadních vrátek – jestliže dojde ke ztrátě hesla, potom většina online služeb nabízí záchranu v podobě odkazu „Zapomenuté heslo“. Jde o možnost, jak ho resetovat a nastavit nové. Zatímco některé služby ho resetují tak, že vám pošlou speciální odkaz do e-mailu, jiné nabízí možnost odpovědět na položenou otázku (např. Jaké bylo příjmení vaší matky za svobodna? Nebo kde jste se narodili? apod.), kterou jste si nastavili například při tvorbě hesla. Toto však otevírá zadní vrátka.

Jestliže má útočník přístup do vašeho e-mailu, může si heslo snadno resetovat. Pokud nemá a zná o vás osobní informace, nebude pro něj těžké odpovědět na tyto položené otázky. Proto přednastavené otázky ignorujte a zadejte si svoji s jedinečnou odpovědí, kterou si budete pamatovat, ale nikdo ji neuhodne. Pokud web tuto možnost nenabízí, potom místo správné odpovědi zadejte jinou/špatnou. Sice riskujete, že odpověď zapomenete, ale na druhou stranu si je můžete uložit do správce hesel a v případě potřeby použít.

Závěrem

Používání slabých hesel, které uživatel navíc opakuje ve více službách, je špatný nápad. Stejně tak jako ty, které jsou vytvořeny z osobních údajů. Proto používejte správce hesel, přístup do něj zabezpečte robustním heslem a naučte se používat slovní fráze. A kdykoliv je to možné, použijte vícefaktorové zabezpečení. Na druhou stranu, pokud se služba správným způsobem nestará o zabezpečení přístupu, mohou být všechna tato doporučení stejně zbytečná.