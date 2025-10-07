Standardní tarif
Cena se zvyšuje o osmnáct procent. Zákazníci mohou i nadále zvolit roční předplatné, které odpovídá deseti měsíčním platbám.
Od 6. listopadu 2025 bude standardní tarif HBO Max za 259 Kč měsíčně místo dosavadních 219 Kč. Tento balíček umožňuje sledování obsahu ve Full HD kvalitě, na dvou zařízeních současně a také stažení až třiceti titulů pro offline sledování.
Prémiový tarif
Varianta Premium, která nabízí sledování až na čtyřech zařízeních, rozlišení 4K UHD, zvuk Dolby Atmos a možnost uložit až sto pořadů offline, vyjde nově na 349 Kč měsíčně. Dosud přitom stála 299 Kč.
K oběma tarifům lze za 139 Kč dokoupit sledování pro dalšího člena, který se může ve stejnou chvíli na televizi dívat. Ten ale nemá možnost filmy do svého zařízení stahovat pro offline sledování.
Sportovní fanoušci mohou dále beze změny přikoupit doplněk Sport s kanály Eurosport 1 a Eurosport 2 za 70 Kč měsíčně.
HBO Max, streamovací platforma společnosti WarnerMedia, funguje v Česku od 8. března 2022, tehdy za cenu 199 korun na měsíc.