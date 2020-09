Vytvářejte úžasné grafické návrhy za pár minut pomocí správných programů

Grafiku v počítačích dělíme na vektorovou a bitmapovou. V případě, že chcete na počítači kreslit, navrhovat grafiku, vytvářet schémata a loga, nákresy s ostrými hranami, technické výkresy, diagramy atd., potom je nejvhodnější použít vektorový editor. V přehledu níže najdete ty nejlepší zdarma dostupné.

Vektorový grafický editor, schopnostmi podobný placeným programům jako Illustrator či CorelDraw, jen o trochu jednodušší, avšak i tak s ním lze dosáhnout tvorby působivých děl. Pomůže vytvářet texty, tvary, cesty, značky, klonovat, zprůhlednit, měnit velikost, dělat barevné přechody, vzorky a seskupovat. Zvládne i meta-data, editování uzlů, práci s vrstvami, komplexní operace s křivkami, trasování bitmap, text na křivce, přímé editování XML a mnohem více.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (83 MB).

Český univerzální vektorový editor Zoner Callisto se sice již řadu let nevyvíjí, ale stále má co nabídnout. Nabízí širokou škálu funkcí od transformace, zarovnání a definovatelné sítě po styly pera a výplní. Pomocí funkcí lze vytvořit grafiku pro plakáty, weby, schémata, plánky, ceníky a jiné graficky zpracované dokumenty. Verze zdarma neobsahuje placené licencované fonty, avšak lze do ní stáhnout ze stránky programu tisíce vektorových obrázků.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (49 MB).

Jde o plnohodnotný vektorový editor vhodný pro všechny druhy práce, od návrhů obrázků a ikon až po prezentace, ilustrace a animaci. Rozhraní si lze přizpůsobit vlastním potřebám, k dispozici je celá řada nástrojů pro vytváření detailních a krásných vektorových snímků, včetně nedestruktivních booleanů, grafů s možností míchat barvy a režimy včetně textového enginu. Existuje i ve formě cloudu, tedy spustitelný z webového prohlížeče.

Informace o programu Operační systém: online, Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (155 MB).

Editor pro tvorbu 2D vektorové grafiky. Má v sobě zabudované všechny standardní funkce, které byste od tohoto typu programu očekávali plus spoustu dalších možností pro použití filtrů, stínů a písem. Je tak dostatečně univerzální pro každodenní grafické návrhy. Zvláště užitečné jsou jeho možnosti pro spolupráci více lidí a vyniká i synchronizací. Také tento nástroj lze plně využívat online – běží v cloudu.

Informace o programu Operační systém: online, Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (33 MB).

Pokud hledáte rychlou možnost tvořit grafiku v SVG nebo upravit stávající SVG soubory, existuje několik online editorů, které udělají práci stejně dobře jako Adobe Illustrator. Škálovatelná vektorová grafika umožňuje programově reprodukovat vektorové výkresy a jeden z nejlepších způsobů, jak na to, najdete v SVG-Edit (omezen je pouze na formát SVG). Postavený je na HTML5, CSS3 a Javascriptu bez nutnosti pracovat na straně serveru.

Informace o programu Operační systém: pro webové prohlížeče

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Program jako dělaný pro kreslení. Namísto rukou malujete v PC tahy, uživatelské rozhraní je však uděláno tak dobře, že si připadáte, jako kdybyste tak činili na plátně. K dispozici je plátno, štětec, guma a několik dalších pomůcek. Výhodou je i to, že plátno lze libovolně natáčet, malovat v celoobrazovkovém módu, umístit si vedle plátna předlohu, používat masku a samozřejmě nemůže chybět možnost měnit tvrdost štětců. Možná také uvítáte možnost to, jak malujete, uložit do videa.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,6 MB).

Tak jako si někteří kreslili v programu Malování, tak v nové generaci Windows díky dotekovému ovládání je možné kreslit ještě snadněji, a to díky dlaždicové aplikaci Fresh Paint od Microsoftu. Demonstruje nový potenciál systému, protože umožňuje kreslit prsty a nabízí nastavitelné štětce a další funkce a nechybí ani předvymalované obrázky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (123 MB).

Bitmapový editor obsahující celou řadu potřebných nástrojů pro tvorbu i úpravu grafiky a fotografií. Kromě základních funkcí, jako je štětec, sprej či různé obrazce, nabízí i transformaci do 3D, možnost přidat texty, filtry, opravu jevu červených očí atd. Jeho hlavní předností je však retušování fotografií a navíc pracuje s vrstvami a umí aplikovat hromadné úpravy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE