náhledy
Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto výročím zveřejnila vyhledávací trendy za uplynulé roky a nechala je zpracovat od známého písničkáře Pokáče.
Autor: Google
První trendy vyhledávání v Česku po vstupu společnosti Google na náš trh ovládla skupina Tokio Hotel.
Autor: Google
V roce 2007 se na šestém místě objevil komunikační program Qip. Kdo si na něj dnes vzpomene?
Autor: Google
Trendy vyhledávání v roce 2008 ovládla snaha o sledování filmů přes internet.
Autor: Google
V roce 2008 se dostaly na první místo zájmu informace o Windows 7.
Autor: Google
Ještě v roce 2010 lidé hledali často informace o nokiích.
Autor: Google
V roce 2011 probíhalo sčítání lidu a to tak ovládlo i tehdejší vyhledávací trendy.
Autor: Google
Tradičně Google zachycoval zájem o reality show. V roce 2012 tak vedl Hotel Paradise.
Autor: Google
Ani rok 2013 nebyl jiný, když vyhledávání ovládli Vyvolení.
Autor: Google
V roce 2014 zemřela Iveta Bartošová, což se projevilo i v tehdejším vyhledávání.
Autor: Google
Zdá se, že hlavní událostí roku 2016 podle vyhledávání bylo MS v hokeji v Rusku, kde Česko skončilo ve čtvrtfinále.
Autor: Google, Technet.cz
V roce 2017 vstoupila i do Česka mánie v podobě mechanických hraček fidget spinner. Odrazilo se to i ve vyhledávání.
Autor: Google, Technet.cz
Olympiáda, filmy, ale i zatmění Měsíce se objevily nejvýše ve vyhledávacích trendech v roce 2018.
Autor: Google, Technet.cz
Filmy, seriály a odchod Karla Gotta byly na prvních příčkách vyhledávání v roce 2019.
Autor: Google, Technet.cz
Zcela jiné starosti nastaly lidem v roce 2020, kdy se začala šířit koronavirová nákaza. Zaujaly také krajské a senátní volby.
Autor: Google, Technet.cz
Události jako fotbalové mistrovství a sčítání lidu spolu se zájmem o bitcoin ovládly trendy ve vyhledávání v roce 2021.
Autor: Google, Technet.cz
Asi není žádným překvapením, že v roce 2022 se na první příčku ve vyhledávání dostalo zahájení války Ruska proti Ukrajině.
Autor: Google, Technet.cz
Prezidentské volby na začátku roku 2023 vydržely jako nejčastější vyhledávací trend až do konce toho roku.
Autor: Google, Technet.cz
Roku 2024 vládl vyhledávání i přes neklidnou situaci ve světě sport. Nebo možná právě proto.
Autor: Google, Technet.cz