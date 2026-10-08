|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Byli jsme v mučírně bobcatů. V Dobříši jsme viděli, co musí bagr vydržet
Kdo si nepřizná, že ho jako dítě chtěl řídit, ten po tom touží dodnes. Kompaktní „bagřík“, kterému se napříč značkami vžil název bobcat – či možná spíše bobík – je ikonou svého druhu. A co víc,...
Slavné prvorepublikové Mikádo bylo technickým skvostem a králem ČSD
Za nejslavnější lokomotivu československé konstrukce z let meziválečných můžeme zajisté považovat rychlíkové Mikádo. Při jeho zrodu se sice objevil problém s hmotností, ale ani takováto lapálie...
Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem
Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...
Trendy vyhledávání za 20 let. Vzpomínáte na Bartošovou či fidget spinner?
Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto výročím zveřejnila vyhledávací trendy za uplynulé roky a nechala je zpracovat od známého písničkáře Pokáče.
KVÍZ: Víte, proč se jí říká Bobina? Výherní kvíz s přezdívkami lokomotiv
Nemůže být jednoduššího železničního kvízu než na původ přezdívek lokomotiv. Co člověk nezná, to si zpravidla snadno odvodí.Čtenáři, kteří do soboty 31. října 2026 do 23 hodin odpoví správně na...
Vyprošťování v Praze zaměstnalo tři hasičské tanky. Co tyto stroje dokážou?
Na vyproštění kamionu s vrtnou soupravou v Praze potřebovali hasiči nakonec dva vyprošťovací tanky. Kromě dvou strojů Hasičského záchranného sboru Správy železnic musel na pomoc dorazit i třetí tank...
Svět řeší phishing přes QR kódy. Čechy nejvíc stojí falešný bankéř
Stačí zvednout telefonát z neznámého čísla, naskenovat QR kód na parkovacím automatu nebo kliknout na zdánlivě nevinné tlačítko – nejsem robot. Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na...
Nové AirPods 5 jsou unikátní sluchátka. Jedni budou nadšení, druhé budou štvát
Apple AirPods 5 jsou poměrně unikátní kombinací: jsou to pecky volně ležící na kraji zvukovodu a zároveň sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku. Míří na specifické zákazníky, kteří si musejí...
KVÍZ: Víte, proč se jí říká Bobina? Výherní kvíz s přezdívkami lokomotiv
Nemůže být jednoduššího železničního kvízu než na původ přezdívek lokomotiv. Co člověk nezná, to si zpravidla snadno odvodí.Čtenáři, kteří do soboty 31. října 2026 do 23 hodin odpoví správně na...
Jak si právě teď vybrat nejlepší a nejlevnější webhosting na českém trhu?
Hledáte kvalitní, ale také levný webhosting? Pak čtěte dál. Dáme vám několik tipů, jak najít poskytovatele webhostingu na českém trhu, který je kvalitní, možná dokonce nejlepší, a zároveň také levný.
Trendy vyhledávání za 20 let. Vzpomínáte na Bartošovou či fidget spinner?
Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto výročím zveřejnila vyhledávací trendy za uplynulé roky a nechala je zpracovat od známého písničkáře Pokáče.
Čistá energie přímo ze Slunce. Tento materiál by mohl změnit výrobu vodíku
Využít energii ze Slunce zkouší lidé různými způsoby. Technologie asi nejznámějšího využití pomocí solárních panelů již naráží na technologické limity, a tak se vědci poohlížejí po dalších způsobech....
Hraní na PC bez Windows: ušetřili jsme 5 tisíc a získali lepší výkon
Stále častěji si můžete i hotový počítač nebo notebook koupit bez operačního systému. Potřeba platit za licenci Windows se totiž z mnoha důvodů snižuje. Jednou z oblastí kde Windows platily za...
Chemičtí nobelisté za rok 2026 zkoumali zrcadlové obrazy molekul života
Nobelovu cenu za chemii získali Francouz Henri B. Kagan a Japonec Kensō Soai. Zkoumali vznik směsí, které obsahují jen jednu ze dvou verzí určité molekuly. Liší se od sebe jako zrcadlové obrazy...
Superúplňky 2026–2027: kdy budou, proč přichází v sériích a který bude největší
V roce 2026 čekají Česko ještě dva superúplňky. Ten nejvýraznější připadne v prosinci na Štědrý den nad ránem a podle astronomů půjde o největší superúplněk od roku 2018. Další dva superúplňky budou...
Prodej rodinného domu 4+kk 118 m2, stodola 112 m2, zahrada 1.481 m2, Češov
Češov, okres Jičín
4 750 000 Kč
OpenAI zavádí „vodoznak“ i do textů. Podvádět tak bude těžší
Společnost OpenAI oznámila, že bude postupně zavádět vodoznaky do textů vytvořených prostřednictvím ChatGPT a Codexu. Vyhoví tak požadavkům Evropské unie na jasné označení generovaného obsahu.
Stíhačky B-534 zářily i na psacích stolech. Tato patřila Králi vzduchu
Kovová těžítka s více či méně povedenými modely vojenské techniky patřila v meziválečném období k oblíbeným dárkovým předmětům. Není divu, že vzorem se stala i populární předválečná československá...