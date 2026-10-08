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Trendy vyhledávání za 20 let. Vzpomínáte na Bartošovou či fidget spinner?

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Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto... První trendy vyhledávání v Česku po vstupu společnosti Google na náš trh... V roce 2007 se na šestém místě objevil komunikační program Qip. Kdo si na něj... Trendy vyhledávání v roce 2008 ovládla snaha o sledování filmů přes internet. V roce 2008 se dostaly na první místo zájmu informace o Windows 7. Ještě v roce 2010 lidé hledali často informace o nokiích. V roce 2011 probíhalo sčítání lidu a to tak ovládlo i tehdejší vyhledávací... Tradičně Google zachycoval zájem o reality show. V roce 2012 tak vedl Hotel... Ani rok 2013 nebyl jiný, když vyhledávání ovládli Vyvolení. V roce 2014 zemřela Iveta Bartošová, což se projevilo i v tehdejším vyhledávání. Do vyhledávání v roce 2015 se dostalo i tehdejší částečné zatmění Slunce. Zdá se, že hlavní událostí roku 2016 podle vyhledávání bylo MS v hokeji v...
Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto výročím zveřejnila vyhledávací trendy za uplynulé roky a nechala je zpracovat od známého písničkáře Pokáče.

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