Vyhledávací trendy roku 2025 ovládly v Česku volby, Oneplay i kauza Reebok

  14:27
V době, kdy začíná klasickému vyhledávání konkurovat to pomocí AI chatbotů, vydává Google svůj pravidelný přehled toho, co lidé vyhledávali v aktuálním roce. Zatímco v Česku se asi nepřekvapivě umístilo na prvním místě téma voleb a také spuštění služby OnePlay, ve světě byla údajně největší poptávka po výrazu Gemini, což je název AI od Googlu.
Vyhledávací trendy v roce 2025

AI shrnutí, nebo dokonce přímé odpovědi AI na položené dotazy ubírají stále větší krajíc podílu klasickému vyhledávání.

„Díky novým funkcím umělé inteligence ve vyhledávači Google lidé kladli otázky konverzačním způsobem, jako by mluvili s přítelem. Letos jsme zaznamenali více dotazů typu „O co jde s...“ než kdykoli předtím. (Jeden populární příklad? „O co jde s 6-7?“),“ dávají příklad pracovníci Googlu.

Samotné vyhledávání si však stále ještě udržuje alespoň nějaký náskok, především při vyhledávání aktuálních témat a trendů.

A právě tyto trendy a populární témata vyplouvají na povrch i na základě toto, na co se lidé ptají klasických vyhledávačů. Pravidelný přehled společnosti Google tak vedle již zmíněných voleb do Poslanecké sněmovny ukazuje, že v Česku se také lidé zajímali o seriál Hra na oliheň (Squid Game), slangový výraz skibidi a potenciálně levnou koupi tenisek Reebok. Zaujala také postavička labubu či pořad Bachelor.

Češi se také loučili se zpěvákem Ozzym Osbournem a českou herečkou a zpěvačkou Annou Slováčkovou.

V kategorii českých osobností se letos vyhledávací dotazy točily především kolem politiky. První tři místa obsadili Filip Turek, Eva Decroix a Jindřich Rajchl. Srdce českých divaček a diváků si však získal třeba i Jan Solfronk, účastník první série české verze reality show Bachelor, kde o jeho lásku bojovalo 18 potenciálních snoubenek.

Mezi výrazy, které Češi letos chtěli vysvětlit, vedla Fidlovačka, tedy divadelní hra, ze které pochází česká hymna Kde domov můj, ale i park, divadlo a ševcovský nástroj. Velkou zásluhu na zvýšeném zájmu zřejmě má i vědomostní soutěž, v níž se utkaly dva týmy právě z Divadla Na Fidlovačce. Rostl i zájem o technické pojmy jako bitcoin, SEO nebo bounce rate. Hlavu si uživatelé lámali i nad významem výrazu skibidi, hojně využívaného generací alfa. Slovo může mít různé významy – cool, vtip, ale i špatný.

Zahraniční osobností, o niž ve vyhledávání na Googlu letos vzrostl zájem nejvíce, je jednoznačně zpěvačka Dua Lipa a její pražské vystoupení a nečekaný duet s Ewou Farnou. Spojení mezinárodních hvězd a Česka se nese celým žebříčkem, konkrétně třeba v případě Dakoty Johnsonové, která se objevila na festivalu v Karlových Varech, nebo Dana Browna, který děj své nové knihy zasadil do Prahy. Pozornost Čechů vzbudil i nově zvolený papež Lev XIV., vlastním jménem Robert Francis Prevost.

Velký zájem, ač ne zcela záměrně, vzbudila třeba značka Reebok, když ve svém e-shopu omylem zaměnila eura za koruny.

Klamal Reebok zákazníky? Kvůli stornu se mohou soudit, radí odborníci

Světu streamování vévodila nově spuštěná videotéka Oneplay, spojující služby Voyo a O2 TV či seriál Netflixu Hra na oliheň. Ani Česku se pak nevyhnulo sběratelské šílenství spojené se zubatými plyšovými zvířátky labubu.

Letošní rok byl silný pro fanoušky her i filmové a televizní zábavy. Českou stopu ve světě potvrdil obrovský zájem o hru Kingdom Come: Deliverance 2, jejíž popularita přilákala do Česka davy turistů. Počítačové hry se promítaly i do světa filmu, o čemž svědčí obliba snímku Minecraft film, milovníky strašidelných příběhů pak oslovilo pokračování seriálu Wednesday. Zaujaly i skutečné kriminální příběhy, což dokazuje vysoké umístění jména Ed Gein, hlavní postavy populárního seriálu Monstrum, ale i úspěch českého kriminálního dramatu o známém případu Studna.

Vyhledávací trendy roku 2025 ovládly v Česku volby, Oneplay i kauza Reebok

4. prosince 2025  14:27

