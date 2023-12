Google najde více než jen odkazy. Zkuste třeba souznačná slova a další

Ať už k vyhledávání na internetu využíváte Google, nebo adresní řádek internetového browseru propojený s vyhledávačem Google, stejné pole lze využít i k dalším účelům. Na základě zabudovaných algoritmů, umělé inteligence a napojení různých zdrojů dat je to pro celosvětově nejpoužívanější vyhledávač hračka. Pojďme se na některé užitečné podívat.

1. Google jako kalkulačka

Začneme základní funkcí, kterou je možnost používat Google jako kalkulačku. Respektive k počítání matematických úloh. Stačí zadat matematický výraz nebo otázku a Google poskytne odpověď. Zkuste například jednoduché aritmetické operace – napište do řádku 4+25 a stiskněte Enter. Google okamžitě ukáže výsledek. Poradí si však i se složitějšími úlohami – zkuste napsat „sin(20 degrees)“ a uvidíte sinus 20 stupňů.

Pracuje i s různými jednotkami – zadejte „5 miles to kilometers“ a Google převede vzdálenost z mil na kilometry, nebo pro převod jednotek času „3 hodiny na sekundy“. Využívat lze i výpočet procent „20 % ze 150“ případně složitější úlohy „sin(pi/2) + log(10)“. Používání Google jako kalkulačky je rychlé a pohodlné pro jednoduché výpočty a konverze. Bohužel k výpočtům neexistuje žádná oficiální příručka, co vše umí a jak to přesně zadávat.