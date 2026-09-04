Mnoho uživatelů si stěžuje, že vyhledávání na Googlu se zhoršuje a je zaplaveno různými reklamními a dalšími nabídkami. S příchodem AI souhrnů a režimu AI do vyhledávače se částečně mění i způsob, jak lidé k vyhledávání přistupují. A to může být problém. Ne nadarmo je pod každým výjezdem z AI dovětek: „AI může dělat chyby, proto si odpovědi kontrolujte.“
Nejde jen o faktickou správnost odpovědí. Někdy může spolehnutí se na výsledky AI stát uživatele i poměrně velké množství peněz, jak dokazuje jedna studie společnosti Productrise, která se zabývá optimalizací výkonu ve vyhledávačích.
V průběhu srpna sledovala víc než dva miliony záznamů o produktech. Porovnávala přitom víc než sto tisíc stránek s výsledky vyhledávání a odpověďmi v režimu AI.
„Ve stejný den a ve stejný okamžik jsme zadali stejné nákupní dotazy jak v režimu Google AI, tak v tradičním vyhledávání. Pokud se na obou stránkách objevil přesně stejný produkt, byla cena v režimu AI v průměru o 21,6 procenta vyšší,“ popisují své zjištění lidé z Productrise.
Při bližším pohledu z výsledků vyplývá, že pouze 1,28 procenta produktů, které se objevují v tradičním vyhledávání, se při stejném vyhledávání ve stejný den objeví také v režimu AI. Přitom u 49,6 procenta shodných produktů se liší hlavní prodejce.
Společnost dál uvádí, že u shodných produktů dochází v 38,1 procenta případů k cenovému rozdílu a v těchto případech je režim AI dražší v 68,4 procenta případech.
Tak trochu to narušuje představu o tom, že AI má usnadnit nakupování. Zda jsou však spotřebitelé skutečně ochotni tyto vyšší ceny platit, je jiná věc. Někdy prostě jen najdou vyhovující produkt a pak hledají nižší cenu.
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Google se k této studii vyjádřil pro server Futurism. „I když jsme v této zprávě neověřili přesnost tvrzení, všechny nákupní výsledky ve Vyhledávání Google, včetně režimu AI a stránky s výsledky vyhledávání, jsou poháněny stejným zdrojem dat: naším nákupním grafem,“ řekl serveru Google. „Nakupující mohou snadno kliknout na seznam produktů, aby porovnali ceny tohoto produktu napříč maloobchodníky a vybrali pro ně nejlepší možnost.“
Server také uvádí, že studie vyvolává spoustu otázek ohledně toho, jak režim AI přichází ke svým doporučením. A proč se zdá, že se ceny liší ve srovnání s běžným vyhledáváním.
Studie byla provedena ve Spojených státech, kde v rámci Režimu AI Google ukazuje i přímé odkazy na nákup produktů. To zatím v Česku firma nespustila.