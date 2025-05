vse Roman Všetečka Autor:

22:45

Večer nabitý novinkami, to byla letošní úvodní přednáška konference Google I/O, na níž firma firma představila své pokroky na poli AI a její integrace do různých systémů. Od nových AI modelů přes videogenerátor, který zvládne přidat zvuk i dialogy, a přes systém, jenž umí virtuálně vyzkoušet oblečení na uživateli, až po vlastní chytré brýle. A to není vše.