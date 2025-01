Google nechá AI mluvit česky a dá miliardu dolarů do projektu konkurence

Google ve středu oznámil, že uživatelé v Česku mohou začít využívat funkci Gemini Live v rodném jazyce. Služba byla spuštěna loni v srpnu a v podstatě funguje jako velice chytrý hlasový asistent. Vše, co jste doposud zadávali do Gemini ručně, můžete nyní říct.

Vedle toho firma uvolňuje i hlasovou práci s AI v různých programech. „V rámci psaných a diktovaných promptů v češtině začne Gemini ode dneška postupně spolupracovat i s dalšími užitečnými aplikacemi, jako jsou Gmail, Dokumenty, Disk, Mapy, YouTube, Úkoly, Keep, Kalendář, Nástroje nebo aplikace pro zasílání zpráv. To pomůže uživatelům Gemini dále pracovat s informacemi z různých oblíbených aplikací. Čeští uživatelé tak budou moct i ve svém rodném jazyce Gemini psaným či nadiktovaným promptem požádat například o zaslání zprávy, zadání termínu do kalendáře, vyhledání určitého e-mailu, přidání úkolu na seznam či nastavení hlasitosti či budíku. Funkci zpřístupňujeme uživatelům postupně už ode dneška,“ uvedla novinku Alžběta Houzarová z českého tiskového oddělení Googlu.

Od středy je čeština v aplikaci Gemini dostupná pro operační systém Android, pro iOS bude spouštěna postupně v průběhu následujících dnů.

Google a Anthropic

Přestože Google vyvíjí vlastní jazykové modely a chytré asistenty, rozhodl se investovat v přepočtu víc než 24 miliard korun do konkurenčního startupu Anthropic. Ten se svých chatbotem Claude patří právě vedle Google Gemini, ChatGPT od OpenAI a na něm postaveném Copilotu od Microsoftu k lídrům na tomto poli.

Další peníze do projektu přicházejí podle deníku Financial Times poté, co se Anthropic přiblížil k získání dvou miliard dolarů v investičním kole vedeném Lightspeed Venture Partners, kteří firmu oceňují přibližně na šedesát miliard dolarů. Deník přitom uvedl, že nová investice společnosti Google není součástí výše uvedeného kola.

Google již má ve společnosti Anthropic stávající závazek ve výši dvou miliard dolarů, zatímco gigant v oblasti elektronického obchodu Amazon koncem loňského roku zdvojnásobil svůj podíl ve společnosti AI na osm miliard dolarů.

Hvězdná brána za půl bilionu dolarů

Konkurenční OpenAI v říjnu uzavřela další kolo financování ve výši 6,6 miliardy dolarů, čímž se její ocenění potenciálně zvýšilo na 157 miliard dolarů.

Mezitím přišla informace, že se provozovatel ChatGPT bude podílet na projektu Stargate. Na tomto projektu s hodnotou 500 miliard dolarů se budou ještě podílet společnosti SoftBank, MGX a Oracle.

Je zajímavé, že projekt oznámil Donald Trump, ale nepadlo v něm ani slovo o Elonu Muskovi, který provozuje vlastního chatbota Grok. Musk je přitom jedním z nejbližších Trumpových poradců.

Šéf společnosti OpenAI Sam Altman označil Stargate za „nejdůležitější projekt této éry“.

Pojekt Stargate má být nová společnost, která hodlá v příštích čtyřech letech investovat 500 miliard dolarů do budování nové infrastruktury pro OpenAI ve Spojených státech. „S nasazením sto miliard dolarů začneme okamžitě,“ uzavírá firma.