1. Jak zjistit, kdy jste si založili Google účet
Schválně, pamatujete si, kdy jste se připojili k ekosystému Google? Respektive, kdy jste si u této značky založili svůj účet? Pokud ne a zajímalo by vás to, máme pro vás tip, jak to zjistit. Stačí provést následující postup. Nejprve si otevřete stránku služby Google Takeout (slouží k exportu dat z uživatelského Google účtu). Klikněte na Zrušit výběr všech a v seznamu skoro až dole zatrhněte jediné – Účet Google. Klikněte na tlačítko Další krok a nechte si vytvořit export.
Následně si jej stáhněte (odkaz vám přijde do e-mailu, pokud jste nechali výchozí možnosti pro export, nebo se objeví po znovu načtení této stránky). Archív v ZIPu rozbalte a poklepejte na soubor „jmeno.prijmeni.SubscriberInfo“. Otevře se browser v něm řadu informací o vašem účtu. Mimo jiné se v něm bude nacházet i řádek „Vytvořeno“ a v něm se nachází datum, kdy jste si založili svůj Google účet. Pokud se podíváte do druhého souboru (jmeno.prijmeni.ChangeHistory), potom si můžete prohlédnout, kdy jste začali využívat kterou službu Google.