Navštivte svůj Google účet, než ho firma smaže. Už nyní však mizí data

Není to poprvé, co se velká internetová společnost rozhodla smazat účty, které nikdo již nějakou dobu nenavštívil. Před třemi lety to byl například tehdejší Twitter. Facebook má mazání neaktivních účtů přímo v pravidlech. Nyní k tomuto kroku přistoupila společnost Google. Respektive k oznámení tohoto kroku došlo již v květnu, nyní se však blíží doba, kdy k této čistce dojde.

Termín, kdy začne mazání prvních účtů, je prosince 2023. Firma podle svých slov začne s těmi účty, které byly pouze založeny a od té doby se jich nikdo ani nedotkl.

„Před odstraněním účtu začneme několik měsíců dopředu zasílat oznámení na e-mailovou adresu účtu i na e-mail pro obnovení (pokud byl zadán),“ vysvětluje další postup firma.

V ohrožení jsou všechny účty, k nimž se uživatel nepřihlásil během posledních dvou let. Pokud tedy chcete, aby váš Google účet nezmizel, musíte využít některou z možností, které firmě prokážou, že ho stále využíváte. To může být například pouhé přečetní e-mailu, načtení dat na Disku Google, ale třeba i vyhledávání na Googlu či sledování videa na Youtube, obojí pod přihlášeným účtem. Stačit také bude stažení aplikace z obchodu Google Play nebo přihlášení k nějaké službě či aplikaci pomocí Google účtu.

„Pokud máte prostřednictvím svého účtu Google nastaveno stávající předplatné, například služby Google One, zpravodajské publikace nebo aplikace, považujeme i tuto aktivitu za aktivitu účtu a váš účet nebude ovlivněn. Kromě toho v tuto chvíli neplánujeme mazat účty s videy na Youtube,“ říkají zástupci firmy.

Google uvádí, že k tomuto kroku přistoupila i z bezpečnostních důvodů. Tvrdí, že interní analýza účtů ukazuje, že u takto „opuštěných účtů“ je nejméně 10× menší pravděpodobnost, že budou mít nastaveno dvoufázové ověřování, než u aktivních účtů.

„To znamená, že tyto účty jsou často zranitelné, a jakmile je účet kompromitován, může být použit k čemukoli, od krádeže identity až po rozesílání nežádoucího, nebo dokonce škodlivého obsahu,“ uzavírá firma.

Pokud již nechcete konkrétní účet využívat, existuje několik nástrojů, které vám pomohou data z něj zálohovat. Patří sem služba Google Takeout, která umožňuje uživatelům kdykoli stáhnout a exportovat data účtu. A jeho Správce neaktivního účtu vám pomůže zvolit, co se stane s účtem a daty, pokud se stane neaktivním, včetně možností odeslat vybrané soubory důvěryhodným kontaktům nebo účet zcela odstranit.

Podivné mizení dat

Ještě dříve, než firma začala s touto akcí, začali si někteří uživatelé stěžovat, že nemohou najít některá svá data uložena na online úložišti Disk Google. To s výše uvedeným mazáním nesouvisí, podle prohlášení společnosti je to reálný problém, který se Google snaží vyřešit, a souvisí s programem Disk Google pro počítače s Windows a macOS.

Podle firmy se problém týká pouze omezeného počtu uživatelů a připravuje aktualizaci, která vše napraví.

Mezitím se mají uživatelé vyhnout nabídce na odpojením účtu v menu aplikace a nemazat a ani nepřesouvat data ve složkách „%USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS“ pro Windows a „~/Library/Application Support/Google/DriveFS v macOS.