Jestli lžete o svém věku na internetu, nejen Google to chce odhalit

Google minulý týden zveřejnil na svém blogu informaci, že ve Spojených státech začne testovat systém, který má odhalit, zda bylo uživateli již 18 let, nebo ještě ne.

„Neustále hledáme nové způsoby, které nám umožní nastavit zabezpečení, které odpovídá věku uživatele. Jednou z nejsložitějších výzev je právě zjištění věku. Tento rok začneme v USA testovat model založený na strojovém učení, který bude věk odhadovat. Tento model nám pomůže odhadnout, zda je uživateli více, nebo méně než 18 let, abychom mohli nastavit ochrany, které nám umožní poskytovat zážitky vhodnější pro daný věk. Postupně tuto technologii zavedeme do dalších zemí,“ vysvětluje Jen Fitzpatricková, která vede divizi Core Systems & Experiences a je zodpovědná mimo jiné za online ochranu uživatelů.

K odhadu věku uživatelů využije Google informace, jako je doba, po kterou mají účet na Googlu, ale také například typy videí, která sledovali na YouTube, případně to, co vyhledávali před Google. Pokud by systém vyhodnotil, že uživateli může být méně než 18 let, nastavení jeho účtu by bylo automaticky upraveno. Stále by ale mohl ověřit svůj věk pomocí video selfie, kreditní karty nebo nějakého průkazu totožnost.

Firma tak chce bojovat proti praktikám, kdy uživatelé, zejména děti, ve snaze získat přístup k platformám sociálních médií a jinému obsahu, poskytují falešné informace o věku. Pokud se jim to podaří, hrozí, že se dostanou k nevhodnému obsahu nebo se stanou oběťmi případných predátorů.

Google se těmito kroky snaží reagovat na potenciální změny legislativy v oblasti online bezpečnosti v zemích, jako je Austrálie a Spojené státy.

Google tak není sám, kdo podobné systémy zavádí. Společnost Meta, která vlastní sociální média Facebook, Instagram, Threads a WhatsApp, již dříve oznámila, že začne testovat systémy umělé inteligence, které budou identifikovat děti nebo dospívající, kteří lhali o svém věku.

„Tuto technologii trénujeme na základě dat, jako jsou informace o profilu, kdy byl účet dané osoby vytvořen, a interakce s jinými profily a obsahem,“ uvedla společnost ve zprávě poté, co oznámila, že děti na Instagramu budou zařazeny do speciální kategorie účtů pro teenagery.

Větší kontrola rodičů

Vedle toho Google nově zavádí větší kontrolu rodičů nad časem, který mohou jejich děti trávit u obrazovek telefonů a tabletů s operačním systémem Android. Brzy tak má být k dispozici nová funkce rodičovské kontroly School Time ve službě Family Link, která již nyní umožní například nastavovat časové limity pro aplikace a večerku.

S novinkou budou moci rodiče omezit nebo upravit funkce telefonu a omezit přístup k aplikacím během vyučovacích hodin.

Další funkce umožní rodičům přidávat kontakty přímo do zařízení svého dítěte a omezit telefonní hovory a textové konverzace pouze na tyto kontakty. Lepší dohled nad financemi má zase zajistit možnost schválit nebo odebrat bankovní karty v aplikaci Google Wallet.