Umělá inteligence postupně mění i vyhledávání na internetu.
Klasický vyhledávač prostě prohledával web a snažil se uživatelům nabídnout relevantní odkazy na konkrétní stránky – a odpověď našel po prokliknutí na tyto zdroje. První výraznější změnou pomocí umělé inteligence bylo takzvané „Přehled od AI“, tedy umělou inteligencí zformulovaná odpověď na vyhledávanou otázku či klíčová slova. Odpověď tak uživatel mnohdy našel hned ve vyhledávači a níže odkázané zdroje navštívil zejména v případě, že se chtěl dovědět více a podrobněji.
Vyfotíte na kuchyňské lince hromádku zeleniny a necháte si poradit, jaké jídlo by z ní šlo uvařit.