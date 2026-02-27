Nejde o chybu ani experiment. Americký technologický gigant tak připomíná začátek postního měsíce, který patří mezi nejvýznamnější období islámského kalendáře.
|
Ramadán 2026: Kdy začal, co se nesmí a jak ho zvládnout na dovolené
Jakmile do vyhledávače Google zadáte výraz „ramadán“, v pravém dolním rohu obrazovky se objeví tematická ilustrace se zlatou konvicí. Stačí na ni kliknout a otevře se interaktivní okno s výzvou: „Měsíc ramadán ale začíná až po spatření srpku nového měsíce. Najdete ho?“
A pak už je to na vás.
Pomocí lupy hledáte drobný srpek měsíce ukrytý mezi hvězdami. Chvíli tápete, hledáte a pátráte. Jakmile ho najdete, vyskočí zpráva: „Našli jste ho! Ramadán karím vám i vašim blízkým!“ Jde o tradiční pozdrav, znamená požehnaný ramadán!
Proč se hledá nový měsíc?
Nejde jen o hezkou animaci. Google tím připomíná jeden z nejdůležitějších momentů celého období. Začátek ramadánu se totiž tradičně určuje právě podle spatření nového měsíce.
Není to poprvé, co Google podobným způsobem reaguje na aktuální dění. Vyhledávač už dříve přidal skryté animace k významným dnům i internetovým trendům. Nedávno například po zadání fráze „6 7“ rozhoupal celou obrazovku a drobným efektem tak oživil trend, který ovládl sociální sítě.
|
Google to nevydržel. Na populární hlášku 67 se roztřese
Nejposvátnější měsíc islámu
Ramadán je devátým měsícem islámského kalendáře a pro muslimy představuje nejposvátnější období roku. Od úsvitu do západu slunce drží půst, který večer přerušují společným jídlem zvaným iftár.
Začátek měsíce je vždy spojen s pozorováním nového měsíce. A právě tuto tradici teď Google přenesl i do svého vyhledávání.