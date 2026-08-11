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Z papouška slovíček je nyní Google překladač parťák na cesty

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Doby, kdy Google překladač sloužil spíše jako zdroj zábavy a generátor krkolomných vět jsou dávno pryč. V posledních letech tato platforma prošla zásadní transformací a díky pokročilým neuronovým sítím a umělé inteligenci se proměnila v komplexního asistenta. Právě letos, kdy slaví kulaté dvacáté výročí.
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Ilustrační foto - Google překladač

Google překladač podporuje téměř 250 jazyků, čímž pokrývá přes 95 procent světové populace. Každý měsíc ho aktivně využije více než miliarda lidí, kteří společně přeloží bezmála jeden bilion slov. Už to není jen pasivní webové okno, do kterého se kopírují texty, ale adaptivní aplikace. V reálném čase dokáže reagovat na okolní svět, čehož si uživatelé cení nejen během letních dovolených v zahraničí, ale i při každodenních situacích.

Platforma je dostupná jak ve webovém prohlížeči, tak formou mobilních aplikací. Překládat dokáže texty a fráze, stejně jako text v obrázcích a dokumentech nebo celé webové stránky. V roce 2006 se překladač přitom spoléhal pouze na statistické strojové učení. Teprve v roce 2016 byly zapojeny neuronové sítě, aby bylo možné se dostat za hranice doslovného překladu slovo od slova a dokázat, že hluboké učení by mohlo fungovat v globálním měřítku a být užitečné.

A vyplatilo se. Dnes umělá inteligence dělá z Google překladače významného společníka. Slouží přitom nejen k překladům, ale rovněž se s ním lze jazyky učit. Zadat je možné specifické studijní cíle a sledovat denní pokrok. Angličtina a španělština jsou přitom nejčastěji používaným jazykovým párem v překladači. Mezi další patří angličtina a indonéština, portugalština, arabština a turečtina.



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