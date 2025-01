Věci, které u Googlu ani Microsoftu už nenajedete. Někomu mohou chybět

Část 1/3

Služby a produkty Google

Společnost Google – tak jako každý rok – v roce 2024 ukončila život několika svých služeb. Podle serveru Killedbygoogle.com, který pravidelně přináší jejich přehled, to byly Keen, Google Podcasty, DropCam, VPN Google One, Chromecast, Jamboard a Google Jamboard. Služeb a zařízení, které šly do důchodu, však bylo více. Zatímco některé byly používány, jiné nikoliv a další určené spíše expertům.

Možná si vzpomínáte na Google Keen, což byl experimentální projekt společnosti Google, který měl za cíl vytvořit platformu pro sdílení a objevování zájmů. Můžeme si ho představit jako jakéhosi křížence mezi Pinterestem a sociální sítí. I přestože se snažil zaujmout, na trhu již existovaly podobné služby, a protože nenabízel dostatečně výrazné funkce, které by ho odlišily od konkurence, zůstal spíše projektem pro menší skupinu uživatelů. I přesto existoval čtyři roky.

Služba VPN Google One měla uživatelům pomoci přistupovat k internetu prostřednictvím bezpečného připojení, nicméně pro nezájem byla zrušena. Nutno podotknout, že byla k dispozici v 22 zemích, Česko se však nedočkalo. Zrodila se v roce 2020. Obecně služeb VPN je využíváno méně, než by z důvodu bezpečnosti mělo být.

Co naopak bylo dostupné a využívané v tuzemsku, byl Chromecast. Pokud jste si kdy přáli proměnit svou starou televizi ve smart TV, Chromecast byl určen právě vám. Tento malý, ale šikovný adaptér umožňoval streamovat filmy, seriály a další obsah přímo z telefonu nebo počítače. Google se rozhodl ukončit výrobu samostatných chromecastů. Není nutné však smutnit, respektive tam, kde ho je zapotřebí – například ve starých TV – lze nově využít produkt Google TV Streamer.

Google Bard je pokročilý jazykový model, který vyvinula společnost Google. Jedná se o nástroj umělé inteligence, který je schopen generovat text, překládat jazyky, psát různé druhy kreativního obsahu a odpovídat na otázky informativním způsobem. S Bardem se již nesetkáte. Namísto toho však lze využít Gemini. V podstatě došlo k přejmenování projektu. V oblasti umělé inteligence je obrovská konkurence. Přejmenováním na Gemini se Google snaží jasně vymezit svůj model od ostatních a vytvořit si pro něj unikátní identitu.

A zmiňme ještě jeden projekt – Google Podcasty. Tato aplikace umožňovala najít, poslouchat a spravovat oblíbené podcasty. Bylo to jako mít vlastní digitální knihovnu podcastů přímo v telefonu nebo počítači. Google Podcasty, které byly spuštěny v roce 2018, skončily svůj život v říjnu 2023 – avšak služba byla dostupná až do dubna 2024. Přestože fungovala několik let, nikdy se od Googlu nedočkala plné podpory. Aplikace byla ve skutečnosti jen obálkou pro funkci, která byla součástí samotné aplikace Google. Po zrušení Google Podcastů se obsah podcastů přesunul na YouTube Music.